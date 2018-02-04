AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Genel Kurulu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şahitler salonunda yapıldı. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Yelda Erol Gökcan ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Türkiye’de değil, dünyada en büyük sivil toplum kuruluşu veya siyasi parti anlamında AK Parti Gençlik Kolları dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. Türkiye’de 921 ilçede, 81 ilde Türkiye’deki partilerle karşılaştırmıyoruz kesinlikle, dünyadaki demokratik organizasyonların tümünden daha organize, daha kaliteli ve daha çalışkan ve geleceğe yönelik müthiş bir insan yetiştirme faaliyeti olduğunu en açık bir şekilde görüyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 1999 yılında yapılan seçimlerin ardından TBMM’nin açılışında yaşanan başörtüsü krizi ile ilgili bilgi verirken, gelinen noktayı işaret etti. Seçme hakkının 30’lu yaşlardan önce 25’e, şimdi de 18’e düşürüldüğünü açıklayan Kavakçı Kan, “Hem gençler için, hem de kadınlar için dünyanın en büyük lütfuna sahibiz. Önümüzü açan bir Cumhurbaşkanımız var. Önümüzü açan bir Genel Başkanımız var. Onun için sorumluluğumuz çok. Bize güveniyor, o bize insan olarak değer veriyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet ve çok büyük sorumluluk. Eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Eğitimde sağlıkta birçok ilerleme kaydettik. Onun için vebalimiz ve sorumluluğumuz büyük” dedi.

Makamlar ve mevkilerin geçici olduğunu söyleyen Ravza Kavakçı Kan, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan olduğu partide Genel Başkan sıfatı taşımak ne büyük şeref. Milletimize verilecek hesabımız var, parti olarak teşkilat olarak teşkilatımıza verilecek hesabımız var, genel başkanımıza verilecek hesabımız var. Ama kabre girdiğimizde ‘Buyurun Sayın Genel Başkan Yardımcım denilmeyecek. Sen Genel Başkan Yardımcısıydın, sen milletvekiliydin, bu kadar senin sorumluluğun ve yetkin vardı, ne yaptın onun hesabını ver denilecek. Bizim bu hesabı verebilmemiz gerekir” dedi.

Kongrede İl Başkanı, milletvekilleri ve MKYK Üyesi ile AK Parti Muğla Gençlik Kolları Başkanı da birer konuşma yaptı. Kongrede mevcut Gençlik Kolları İl Başkanı Cengizhan Güngör tekrar il başkanlığına seçildi.