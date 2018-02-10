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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 20:54 | Son Güncelleme

"28 Şubat'ta tanklar Sincan'da yürüyordu, bugün ise Afrin'de yürüyor. Birileri tankları milletine karşı yürütüyordu, biz tanklarımızı teröristlere karşı yürütüyoruz"

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 28 Şubat sürecinde tankların Sincan'da yürütüldüğünü hatırlatarak, "Bugün ise Afrin'de yürüyor. Birileri tankları milletine karşı yürütüyordu, biz tanklarımızı teröristlere karşı yürütüyoruz." dedi.

Sorgun, Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençliğin Fırat kadar coşkun, heyecanlı ama Keban kadar da vakur göründüğünü söyledi.

Coşku ve heyecanla ilmini, irfanını, ahlakını birleştiren bir gençlik yetiştirme çabasında olduklarını belirten Sorgun, "Karşımda Asım'ın neslini görüyorum. Bu gençlik Allah'ın izniyle içeride, dışarıda, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Afrin'de her yerde namusunu koruyor ve çiğnetmedi." diye konuştu.

"Abdulhamid Han bir karış toprak vermemek için 30 yıla aşkın padişahlık yaptı ve bir karış toprak vermemek için direndi." diyen Sorgun, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta tanklar Sincan'da yürüyordu, bugün ise Afrin'de yürüyor. Birileri tankları milletine karşı yürütüyordu, biz tanklarımızı teröristlere karşı yürütüyoruz. 100 sene önce Abdulhamid Han'ın yaptıklarını bugün de Recep Tayyip Erdoğan yapıyor."

Birbirlerine dayanarak ve yaslanarak gece gündüz demeden el ele vererek çalışacaklarını dile getiren Sorgun, 2019'un şifresinin daha çok samimiyet, vahdet, gayret, tevazu ve birliktelik olduğunu ifade etti.

Kongreye, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer katıldı.

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