AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

Ama Aybüke öğretmen şehit edildiğinde bunların sesi çıkmaz. Necmettin öğretmen şehit edildiğinde bunların sesi çıkmaz. El yapımı patlayıcılarla masum çocuklar şehit edilirken bunların sesi çıkmaz. Bir tanesinin çıkıp da 'terör karşıyız' dediğin duymazsınız. 'Şiddet karşıyız' dediğini duymazsınız. 'Çocuk ölümlerine karşıyız' dediğini duymazsınız. 'Sivil ölümlerine karşıyız' dediklerini duymazsınız. Ne zaman ki o çok sevdikleri terör örgütü köşeye sıkıştığında bunlar ellerine pankartları alır sokaklar düşerler. Şimdi biz bunlara nası vatansever diyeceğiz. Bunlara nasıl yurt sever diyeceğiz. Diyebilir miyiz? diyemeyiz."

"O çocuk ve kadın ölümleri, orada sivil katliamları, dünyada tek bir köşe yazısı, gazete ya da bir insan hakları izleme örgütünün Rakka ile ilgili, Münbiç ile ilgili, Halep ve Şam'la ilgili sivil katliamlar yaşanırken tek bir seslerini duydunuz mu? Tek bir tweet attılar mı?" diye soran Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atmadılar. Şimdi biz Afrin'i terörden temizliyoruz. İstesek buldozer gibi ezer geçeriz ama ne yapıyoruz. Her bir köyü, her bir kasabayı, her bir sivil yerleşim yerini kuyumcu hassasiyetiyle, teröristle sivil vatandaşı bir birinden ayrıştırarak hareket ediyoruz. Ama bakın her bir insan hakları izleme örgütleri ve o küresel medya her gün yalan haber yapıyor 'sivil ölümleri' diye. Resimler kullanıyorlar. Sonra kullandıkları resimlerin, sahte olduğu ortaya çıkıyor. 2012'de, 2013'te kendilerinin yaptığı katliamlarda masum yavruların resimlerini kullandıkları ortaya çıkıyor. Bunların yaptığı şey 'Acaba insanların zihnini bulandırabilir miyiz, kamuoyundan bir şüphe uyandırabilir miyiz?"