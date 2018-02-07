AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sistematik olarak Özgür Suriye Ordusu'na saldırmaya başladılar sonra bu saldırı genel başkan seviyesine çıktı. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz CHP bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir operasyon aparatıdır." dedi. Ünal, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun bir risk ve terör kaynağı alanı haline gelmesi üzerine Türkiye'nin buraya doğrudan müdahale ettiğini anımsatan Ünal, "NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD bizim güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütüyle beraber iş birliği yapıyor. Önce bu iş birliğini DEAŞ'a karşı yürüttüğünü söyledi. Bugün Suriye'de DEAŞ tehdidi hemen hemen kalmadı diyecek bir noktaya geldi. Ama 5 bin TIR silah yardımı, 2 bin kargo uçağı... Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin kendi sınırlarını koruması ve Türkiye'nin bölgede oluşan terör tehdidini bertaraf etmesi için bir karar alması gerekiyordu." diye konuştu.

Türkiye'nin bu doğrultuda attığı ilk adımın Fırat Kalkanı Harekatı olduğunu, bu harekata ilişkin de çok eleştiri yapıldığını anımsatan Ünal, şimdi de Afrin'de terörden temizleme harekatı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Devleti hareket ettiren iradenin millet iradesi olduğunu, milletin de bu sorumluluğu AK Parti iktidarına verdiğini bildiren Ünal, "Bu sorumluluğun gereğini yerine getiren bir siyasi irade ve bir devlet iradesi var. Bunun ikisini birlikte görmek gerekir." ifadesini kullandı. - "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir operasyon aparatıdır" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girilmesini doğru bulmadığına yönelik açıklamarının hatırlatılması üzerine, "Biz bunu bekliyorduk. Daha önce de bunu defalarca söyledik. CHP tüm milli meselelerde ilk üç gün kamuoyundaki baskının dayattığı, o kamuoyunun milli meseledeki hassasiyetlerinin dayattığı zorunluluktan kerhen bir milli duruş sergiliyor, sonra asıl zihniyetini ortaya koyuyor." dedi. Benzer şeylerin farklı durumlarda da görüldüğünü belirten Ünal, "Önce kendi kadrosundaki marjinal unsurlar yaşanan hadisenin meşruiyetini sarsmaya yönelik bir konuşma yapıyorlar, içeriden tek tek önce sesler yükseliyor, bunlar meseleyi önce tartışmalı hale getiriyorlar." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de benzer bir durumun söz konusu olduğunu anlatan Ünal, "En son topa Kemal Kılıçdaroğlu giriyor." ifadesini kullandı. CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir şey diyemediğini kaydeden Ünal, şunları söyledi: "Ne yaptılar? Bu defa Özgür Suriye Ordusu'na dönük hemen konuşmaya başladılar. Neden? Çünkü Özgür Suriye Ordusu'nu orada bir terör örgütü olarak gösterirlerse bu defa harekatın uluslararası meşruiyetini tartışmalı hale getireceklerdi. Sistematik olarak Özgür Suriye Ordusu'na saldırmaya başladılar, sonra bu saldırı genel başkan seviyesine çıktı. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz CHP bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir operasyon aparatıdır. Yani küresel güçlerin Türkiye içerisinde kendi söylemlerinin aynası niteliğinde önce Türkiye içerisinde, Türkiye'nin konsolide olduğu temel siyaset üstü milli meselelerde önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir algı oluşturur, sonra bu algı yurt dışına taşınır, oralarda konuşulur hale getirilir."

AK Parti döneminde tank, helikopter, insansız hava aracı, piyade tüfeği gibi yerli üretimler yapıldığını, harekatta yüzde 70 oranında yerli ve milli silah kullanıldığını vurgulayan Ünal, "Zeytin Dalı Harekatı'nda eski Türkiye olsaydı hemen Türkiye'ye ambargo uygulanır, silahı olmadığı için, yerli ve milli silahı olmadığı için bu harekatı gerçekleştiremezdi." dedi. - "Bu CHP ele geçirilmiş bir CHP'dir" Böyle bir durumda bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftiraların yapıldığına işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakaretten, nefretten, yalandan beslenen zavallı bir söylemle karşı karşıyayız, aşağılık bir söylemle karşı karşıyayız. Yalanı tekrar tekrar söylediğinde bunun toplumda karşılık bulacağını düşünen, toplumun bir kesiminde nefret alanı oluşturup kendi siyasetini bu nefretten beslenme üzerine kurgulayan... Ve son kongresinde de nasıl bir CHP'nin ortaya çıktığını gördük. Devlete 'seri katil' diyen, ezandan, bayraktan, şehitten, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olan bir CHP ortaya çıktı. Bu CHP, ele geçirilmiş bir CHP'dir."

- "Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini yerli ve milli olarak göremeyiz" CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Egemenliğimizin sembolü bizim bayrağımız ve ezanımızdır." dediğini anımsatan Ünal, şöyle devam etti: "Deniz Baykal'ın CHP'sine bir bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine bakın. Buna baktığınız zaman önünüzdeki fotoğraf son derece net. Türkiye karşıtı bütün operasyonların aparatı olarak kullanılan, bütün yerli ve milli unsurlara, bu ülkenin bütün yerli ve milli değerlerine, seçilmiş iktidarına ve Cumhurbaşkanı'na düşman ama bunlara düşman bütün unsurlara dost ve onlarla işbirliği içerisinde olan bir yapı karşınıza çıkıyor. Yani bunun adı siyaset değil, bu partinin adı siyasi parti değil. Bu apaçık bir operasyon aparatıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin itibarsızlaştırdığı uluslararası anlamda kıymetsiz hale getirdiği, içeride meşruiyetini tartışmalı hale getirdiği yüzlerce örnek verebilirim. Durum böyleyken biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini yerli ve milli olarak göremeyiz. Atatürk'ün partisi olarak hiç göremeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, 1929'da milli siyasetin ne olduğunu anlatıyor. Bunların milli siyasetle bir ilgileri var mı? Bunların bırakın Mustafa Kemal Atatürk'ü bunların İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ile de hiçbir ilgileri kalmamıştır. Bunlar yerli ve milli olma niteliklerini kaybetmişlerdir."

- "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtı yapıların içerideki siyasi ayağı" Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaset operasyonuyla geldiğine değinen Ünal, "Türkiye karşıtı yapıların içeride tek bir tanesi siyasi ayağı var, o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sidir. Bunu bütün açık yüreklilikle söylüyorum." dedi. Mahir Ünal, 17/25 Aralık'ta FETÖ'ye operasyon yapıldığında karşılarında kalkan olarak CHP'li milletvekillerini ve CHP'yi bulduklarını ifade etti. CHP'lilerin, "Siz neye dayanarak bunları terörist ilan ediyorsunuz. Siz neye dayanarak bunlarla mücadele ediyorsunuz. Siz neye dayanarak bunların bankasına el koyuyorunuz." dediklerini vurgulayan Ünal, "Şimdi FETÖ'yü tek başına düşünmeyin. FETÖ de Türkiye'nin içerisinde bir operasyon aparatıydı. Maalesef siyasetin içerisinde şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtı yapıların içerideki aparatı. Türkiye'ye karşı bir saldırı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ilk yaptığı nedir? Türkiye'ye saldıranlarla Türkiye'ye saldırmaktır. Buna siyaset diyebilir miyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürekli pozisyon değiştirmeniz gerekiyor" Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu anımsatan Ünal, NATO'nun en büyük müttefiki ABD'nin bir terör örgütünden sınır güvenliği birimi oluşturmak istediğini kaydetti. Ünal, "Siz zorlayınca diyor ki 'Pardon, sınır güvenlik birimi oluşturmayacaktık, iç güvenlik birimi oluşturacaktık.' Siz yine zorlayınca, 'Ya evet, tamam ben bunu da yapmayayım.' İşte zor oyunu bozar. Ama buradaki paradoks, NATO müttefiki bir ülkenin sizin güneyinizde terör örgütüyle iş birliği yapmasıdır." diye konuştu. Dünyanın büyük bir değişim yaşadığını, aktörlerin pozisyon ve stratejilerinin hızla değiştiği vurgulayan Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bilinçli ve sistematik olarak sürekli bizi eski pozisyonumuza mahkum etmek istiyor." ifadesini kullandı. Mahir Ünal, şu görüşlerini paylaştı: "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sürekli pozisyon değiştirmeniz gerekiyor. Sürekli pozisyon değiştirerek de kendi güvenliğinizi ve istikrarınızı sağlamanız gerekiyor. Kendi milli çıkarlarınızı, menfaatlerinizi korumanız gerekiyor. CHP, ne yapıyor sürekli? 'Dün şunu yapmıştınız, dün öyleydi...' Asla bugünü konuşmuyor. Bugüne dair hiçbir şey söylemiyor. Bugüne dair tek bir önerisi yok."

Amerika, Rusya, İran, Almanya ve Hollanda ile olan ilişkilerinin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ele alındığını aktaran Ünal, "Uluslararası ilişkilerde bugün hiçbir aktörün pozisyonu belirli değildir. Hiçbir aktör uluslararası ilişkilerde değişken olmayan bir pozisyon üzerinde ısrarcı olamaz. Hiçbir ülkenin böyle bir lüksü yok. Şimdi Amerika gelir, Tillerson ve H. R. McMaster da gelir oturur, konuşuruz. Yeni pozisyonları konuşuruz." diye konuştu. - "Hollanda atadığı büyükelçiyi geri çekti" Hollanda'nın atadığı büyükelçiyi geri çektiğini belirten Ünal, "Fakat biz 'Bu malumun ilanıdır' dedik. Hollanda Dışişleri Bakanı da çıktı dedi ki 'Türkiye Hollanda ilişkileri iyileşecektir. 400 yıllık bir geçmişi var' dedi. Aktörlerin hızla pozisyon değiştirdiği bir dünyada aslolan sizin güvenliğinizi, çıkarlarınızı, istikrarınızı ve güçlü bir pozisyonda kalmanızı sağlayacak yeni pozisyonlar alabilme yeteneğidir. Ama CHP siyaset yapmadığı için, daha çok bir operasyon aparatı olarak geçmişteki belli pozisyonlar üzerinden suçlamayı tercih ettiği için böyle bir dili kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.