AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarını Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürdürdü.
Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve teşkilat mensuplarıyla Andırın'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaftan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için destek isteyen Ünal, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini de dinledi.
Hükümet Caddesi'ndeki iş yerlerini tek tek gezen Ünal, Ticaret ve Sanayi Odasındaki iftar programı nedeniyle uğrayamadığı esnafı ise "Hakkınızı helal edin." diyerek selamladı.
İş yerlerinde alışveriş yapan ailelerle konuşan Ünal, çocuklarla ilgilenip onlara bayramlık giysi aldı, yolda karşılaştığı bazı çocuklara oyuncak hediye etti.
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