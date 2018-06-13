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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

"(Anketler) Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir" - "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak" - "Şu çok net gözüküyor; HDP’li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye, HDP’nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP’ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor" - "(Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi) Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir" - "Türkiye, 2002’de eğitim yatırımlarında 20 ülke içerisinde sondan ikinciydi, bugün Türkiye ilk ikide. Bütün bunların sonunda meydanların dili ‘yaparsa AK Parti yapar’ diyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçime ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı anket sonuçları konusunda, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir." dedi.

Ünal, TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 44'ünün faiz giderlerine harcandığını, bunu yüzde 9'lara kadar çektiklerini ve faize giden paraları da yatırıma yönlendirdiklerini belirten Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de göreve geldiğinde arkasında büyük bir başarı hikayesi olduğuna işaret etti.

Ünal, "Türkiye, 2002’de eğitim yatırımlarında 20 ülke içerisinde sondan ikinciydi, bugün Türkiye ilk ikide. Bütün bunların sonunda meydanların dili ‘yaparsa AK Parti yapar’ diyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacığı yönündeki soruya, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir." yanıtını veren Ünal, seçimlerde Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerine çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak o koltukta oturamayacağını savundu.

"Burada Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ve verdiği mücadele cumhurbaşkanı olma mücadelesi değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde bir parti içi mücadele ve CHP genel başkanlığı mücadelesi burada söz konusu." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını anladıklarında, bu defa meclise yönelik bir ittifak gerçekleştirdiler. Kazanamayacaklarını biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı trajedi ya da trajikomik durum aslında şu; Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak. Parti içeresinde de muhalefetten ve genel başkan adayı olarak bir rakibinden kurtulacaktı. İnce, yüzde 30'u görürse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup kara kara düşünmesi gerekiyor."

- Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini de değerlendiren Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki Hakkari mitingini anımsatarak, o mitingin de HDP'nin desteği ve adeta korumasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu konuda bir tespitte bulunan Ünal, "Şu net gözüküyor; HDP’li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye, HDP’nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP’ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Mitinge katılanların bir kısmının HDP seçmeni olduğuna işaret eden Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Buna bir şey demiyorum. Şunu sorguluyorum bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir. HDP siyasi hiçbir zaman demokratik siyasetten yana olmadı. HDP siyaseti Kandil'in talimatıyla yaptı. Demirtaş, hiçbir zaman demokratik siyasetten yana olmadı. Biz onlara 'silahla, terörle aranıza mesafe koyun, Kürtler size PKK'nin emrine girin diye oy vermediler. Size oy veren seçmen silahı çözüm olarak gördüğü için değil, PKK'dan, silahtan, terörden kurtulmak için, siyaseti bir çözüm olarak gördüğü için HDP'ye oy verdi.' dedik. Ama HDP'li siyasetçiler hiçbir zaman silahtan, terörden uzak durmadılar, aralarına mesafe koymadılar. Siyaset ilkeli bir duruş gerektirir. Kemal ve Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP'sinden bu duruşu beklemiyoruz. Yerli ve milli duruşu Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP zaten kaybetti."

Mahir Ünal, CHP'nın terörü kaynağında kurutmak için yürüttükleri operasyonlara karşı çıktığını, devletin, ordunun ve hükümetin yaptığı her işi itibarsızlaştırmak için yapılan kara propagandanın operasyon aparatı olarak CHP'nin her zaman kullanıldığını savundu.

- Terör sorunu

Bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini bir kart olarak kullanmak istediğini ancak Türkiye'nin bu kartları onların elinden alacağını belirten Ünal, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye olarak herkesin karşısına çıkacağına işaret etti.

Yeni dönemde Türkiye'nin sorunlarını daha kolay çözebilen, kendi ayakları üzerinde daha sağlam basan bir ülke olacağını anlatan Ünal, partinin bugüne kadar milletin gücüyle geldiğini 24 Haziran'dan sonra da hem siyasetin gücü hem de sistemin gücüyle yollarına devam edeceklerini bildirdi.

CHP'nin Suriye politikasını ve terörle mücadele konusundaki tavrını da eleştiren Ünal, şunları söyledi:

"Kandil'e doğru ilerliyoruz. CHP ne diyor; 'Efendim seçime 10 gün kala Kandil'e operasyon mu düzenleniyor' diyor. Mart ayında başlattık, yani biz Türkiye seçime girdi diye terörle mücadeleyi mi bırakacağız? Tabii ki terörle mücadele devam ediyor. Şimdi Kandil'e gireceğimizi anlayınca ne demeye başladılar, 'Zaten terör örgütü Kandili'i boşalttı'. Tıpkı Afrin'de söyledikleri gibi. Yahu Allah aşkına böyle bir söylem ve dilin HDP ve CHP'nin söyleminden farkı yok. Aynı şekilde bakıyorsunuz CHP'nin PKK'nın söyleminden ve dilinden de farklı dil, yine bakıyorsunuz FETÖ'nün Türkiye ve Erdoğan söyleminden CHP'nin söyleminden herhangi bir farkı yok."

Mahir Ünal, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle mücadeleyi sulandırdığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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