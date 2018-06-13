AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçime ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı anket sonuçları konusunda, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir." dedi. Ünal, TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 44'ünün faiz giderlerine harcandığını, bunu yüzde 9'lara kadar çektiklerini ve faize giden paraları da yatırıma yönlendirdiklerini belirten Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de göreve geldiğinde arkasında büyük bir başarı hikayesi olduğuna işaret etti. Ünal, "Türkiye, 2002’de eğitim yatırımlarında 20 ülke içerisinde sondan ikinciydi, bugün Türkiye ilk ikide. Bütün bunların sonunda meydanların dili ‘yaparsa AK Parti yapar’ diyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacığı yönündeki soruya, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 30-32 bandına oturan Muharrem İnce'den bir cumhurbaşkanı çıkarıyorsa artık sinekten yağ çıkarıyor demektir." yanıtını veren Ünal, seçimlerde Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerine çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak o koltukta oturamayacağını savundu.

"Burada Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ve verdiği mücadele cumhurbaşkanı olma mücadelesi değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde bir parti içi mücadele ve CHP genel başkanlığı mücadelesi burada söz konusu." diyen Ünal, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını anladıklarında, bu defa meclise yönelik bir ittifak gerçekleştirdiler. Kazanamayacaklarını biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı trajedi ya da trajikomik durum aslında şu; Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak. Parti içeresinde de muhalefetten ve genel başkan adayı olarak bir rakibinden kurtulacaktı. İnce, yüzde 30'u görürse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup kara kara düşünmesi gerekiyor." - Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini de değerlendiren Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki Hakkari mitingini anımsatarak, o mitingin de HDP'nin desteği ve adeta korumasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu konuda bir tespitte bulunan Ünal, "Şu net gözüküyor; HDP’li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye, HDP’nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP’ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor." ifadesini kullandı. Mitinge katılanların bir kısmının HDP seçmeni olduğuna işaret eden Mahir Ünal, şunları kaydetti: "Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Buna bir şey demiyorum. Şunu sorguluyorum bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir. HDP siyasi hiçbir zaman demokratik siyasetten yana olmadı. HDP siyaseti Kandil'in talimatıyla yaptı. Demirtaş, hiçbir zaman demokratik siyasetten yana olmadı. Biz onlara 'silahla, terörle aranıza mesafe koyun, Kürtler size PKK'nin emrine girin diye oy vermediler. Size oy veren seçmen silahı çözüm olarak gördüğü için değil, PKK'dan, silahtan, terörden kurtulmak için, siyaseti bir çözüm olarak gördüğü için HDP'ye oy verdi.' dedik. Ama HDP'li siyasetçiler hiçbir zaman silahtan, terörden uzak durmadılar, aralarına mesafe koymadılar. Siyaset ilkeli bir duruş gerektirir. Kemal ve Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP'sinden bu duruşu beklemiyoruz. Yerli ve milli duruşu Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP zaten kaybetti."