HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

"Yeni sistemin mimarı olan ve bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye, 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin de kararını vermiş durumdadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Mahir Ünal, "Yeni sistemin mimarı olan ve bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye, 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin de kararını vermiş durumdadır." dedi.

Ünal, Ramazan Bayramı dolasıyla Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşlarını ziyareti kapsamında, İlim Yayma Cemiyeti, Merdan Derneği, Hayrat Vakfı, İhya Vakfı ve KAMİMDER üyeleriyle bayramlaştı.

Mahir Ünal, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

16 Nisan'daki referandumda, değişen ve gelişen dünyada Türkiye'nin yeni sistemle yoluna devam etmesinde milletin hemfikir olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Çünkü 1940'ların, 1950'lilerin şartlarına göre oluşturulmuş bir idari sistemle Türkiye'nin yoluna devam edemeyeceği açıktır. Her ne kadar bugün muhalefet tekrardan eski sisteme dönmeyi tahakkuk ediyorsa da geleceğin dünyasında Türkiye küresel güç olacaksa, Türkiye 2023, 2053'ün hedeflerini gerçekleştirecekse bunu hızlı karar verme mekanizmaları, güçlü çözüm mekanizmaları, güçlü bir idari sistemle ancak gerçekleştirebilecek. Bunun 16 Nisan'da kararı verildi. Şimdi bu yeni sistemin mimarı olan ve bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye, 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin de kararını vermiş durumdadır. 16 Nisan'da verilen karar ve bugün bizim sahada gördüğümüz güçlü bir 'evet' var Sayın Cumhurbaşkanımıza, çünkü büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderle, cesur liderle ve güçlü liderle gerçekleştirilir. Aynı zamanda milletimiz şunun da farkında, Cumhurbaşkanımız ve beraberindekiler yani yol arkadaşları, beraber güçlü bir Meclis, güçlü bir hükümetin ve güçlü Türkiye'nin inşasının öneminin de farkında. Biz bugün Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü bütün sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Son hafta, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye son derece güçlü bir teveccüh var."

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki selde 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Fatma Uşak'ın annesi Leyla ve ağabeyi Arif Kırıcı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal, bir süre önce akrabasını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ahmet Özdemir ve yenidoğan bebeği ölen Ülkü Ocakları İl Başkanı Hüseyin Kayış'a da taziye ziyaretinde bulundu.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Başbakan Yıldırım Alevi kanaat önderleri ile bayramlaştıBaşbakan Yıldırım Alevi kanaat önderleri ile bayramlaştı
Fotoğraflar// Muharrem İnce Pendik'te konuştuFotoğraflar// Muharrem İnce Pendik'te konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Mahir Ünal bayramlaşma Kahramanmaraş STK

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.