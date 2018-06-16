AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Mahir Ünal, "Yeni sistemin mimarı olan ve bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye, 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin de kararını vermiş durumdadır." dedi.

Ünal, Ramazan Bayramı dolasıyla Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşlarını ziyareti kapsamında, İlim Yayma Cemiyeti, Merdan Derneği, Hayrat Vakfı, İhya Vakfı ve KAMİMDER üyeleriyle bayramlaştı.

Mahir Ünal, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

16 Nisan'daki referandumda, değişen ve gelişen dünyada Türkiye'nin yeni sistemle yoluna devam etmesinde milletin hemfikir olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Çünkü 1940'ların, 1950'lilerin şartlarına göre oluşturulmuş bir idari sistemle Türkiye'nin yoluna devam edemeyeceği açıktır. Her ne kadar bugün muhalefet tekrardan eski sisteme dönmeyi tahakkuk ediyorsa da geleceğin dünyasında Türkiye küresel güç olacaksa, Türkiye 2023, 2053'ün hedeflerini gerçekleştirecekse bunu hızlı karar verme mekanizmaları, güçlü çözüm mekanizmaları, güçlü bir idari sistemle ancak gerçekleştirebilecek. Bunun 16 Nisan'da kararı verildi. Şimdi bu yeni sistemin mimarı olan ve bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye, 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin de kararını vermiş durumdadır. 16 Nisan'da verilen karar ve bugün bizim sahada gördüğümüz güçlü bir 'evet' var Sayın Cumhurbaşkanımıza, çünkü büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderle, cesur liderle ve güçlü liderle gerçekleştirilir. Aynı zamanda milletimiz şunun da farkında, Cumhurbaşkanımız ve beraberindekiler yani yol arkadaşları, beraber güçlü bir Meclis, güçlü bir hükümetin ve güçlü Türkiye'nin inşasının öneminin de farkında. Biz bugün Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü bütün sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Son hafta, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye son derece güçlü bir teveccüh var."

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki selde 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Fatma Uşak'ın annesi Leyla ve ağabeyi Arif Kırıcı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal, bir süre önce akrabasını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ahmet Özdemir ve yenidoğan bebeği ölen Ülkü Ocakları İl Başkanı Hüseyin Kayış'a da taziye ziyaretinde bulundu.

