AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan ikiyüzlü tavırla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.
Ünal, Twitter paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, attığı tweetlere cevap verdiğini belirtti.
Tezcan'a "Rahat ol. Hükümetimiz tüm meselelerle sizi sevindirmeyecek şekilde ilgileniyor." diye seslenen Ünal, kendisinin de AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan ikiyüzlü tavırla ilgilendiğini ifade etti.
Ünal, 15 milletvekilinin, "İadeli taahhütlü ve gözyaşları içerisinde" Meral Akşener'e gönderildiğini, cumhurbaşkanı adaylarına CHP tarafından imza desteği verildiğini belirterek, "HDP'ye barajı aşması için destek verdiniz. Aynı 'cömertlik', söz konusu kendi cumhurbaşkanı adayınız olunca niye gösterilmiyor? Kurultay için de Muharrem İnce'ye imza desteği verseniz ya. Hani demokrasi için yapıyorsunuz ya bütün bunları." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Sözcüsü Tezcan, Ünal'ın CHP'yi eleştiren tweetleri üzerine, iktidarın diğer partilerin iç işleriyle değil ülke sorunlarıyla uğraşması gerektiğini belirten tweet atmış, "Dün MHP bugün CHP'nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal?" paylaşımında bulunmuştu.
BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!