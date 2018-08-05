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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

"AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan ikiyüzlü tavırla ilgileniyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan ikiyüzlü tavırla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, attığı tweetlere cevap verdiğini belirtti.

Tezcan'a "Rahat ol. Hükümetimiz tüm meselelerle sizi sevindirmeyecek şekilde ilgileniyor." diye seslenen Ünal, kendisinin de AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan ikiyüzlü tavırla ilgilendiğini ifade etti.

Ünal, 15 milletvekilinin, "İadeli taahhütlü ve gözyaşları içerisinde" Meral Akşener'e gönderildiğini, cumhurbaşkanı adaylarına CHP tarafından imza desteği verildiğini belirterek, "HDP'ye barajı aşması için destek verdiniz. Aynı 'cömertlik', söz konusu kendi cumhurbaşkanı adayınız olunca niye gösterilmiyor? Kurultay için de Muharrem İnce'ye imza desteği verseniz ya. Hani demokrasi için yapıyorsunuz ya bütün bunları." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Sözcüsü Tezcan, Ünal'ın CHP'yi eleştiren tweetleri üzerine, iktidarın diğer partilerin iç işleriyle değil ülke sorunlarıyla uğraşması gerektiğini belirten tweet atmış, "Dün MHP bugün CHP'nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal?" paylaşımında bulunmuştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

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