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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 17-25 Aralık 2013’ten sonra daha önce de hassasiyetimiz vardı. Ama bu hassasiyetimizi daha yüksek bir oranda gerektiği şekilde yaptık. Bizim kendi içimizde yaptığımız temizlik tamamlandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

IHAAW104743-SIY/14-04-2018 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 17-25 Aralık 2013’ten sonra daha önce de hassasiyetimiz vardı. 14.04.2018 10:47:43 TSI NNNN

IHAAW104743-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 17-25 Aralık 2013’ten sonra daha önce de hassasiyetimiz vardı. Ama bu hassasiyetimizi daha yüksek bir oranda gerektiği şekilde yaptık. Bizim kendi içimizde yaptığımız temizlik tamamlandı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar ilçe yönetimlerimize gençlik, kadın kollarımıza hepsine varıncaya kadar biz çok titiz çalışma yaptık ve çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik. Bu konuda bizim herhangi bir rahatsızlığımız söz konusu değil” dedi.

14.04.2018 10:47:43 TSI
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