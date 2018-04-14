IHAAW104119-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ’ye yönelik, "Bizim kendi içimizdeki temizlik tamamlandı" dedi.

14.04.2018 10:41:19 TSI

NNNN