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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütün

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir."


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Mahir Ünal

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