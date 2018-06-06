HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "(Kandil operasyonu) Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar. Adamın, Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan ha

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "(Kandil operasyonu) Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar. Adamın, Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok."


PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Bakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağızBakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağız
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağızKılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.