IHAAW104614-SIY/14-04-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendisine bir baksın. Kendisiyle ilgili bir temizlik yapsın. Kendi içindeki siyasi ayağa ilişkin bence ciddi bir çalışma yürütsün" dedi.

14.04.2018 10:46:14 TSI

NNNN