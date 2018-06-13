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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak."


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