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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "(Uyum yasalarıyla ilgili) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "(Uyum yasalarıyla ilgili) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da geliyor. Bununla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekrardan Milli Mutabakat Komisyonu'nda bir ortak çalışmayı müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu çalışmalar gönderilecek."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal

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