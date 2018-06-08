HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."


PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Destici: İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğizDestici: İşsizliği de, cari açığı da üretimi artırarak çözeceğiz
"Bu seçim Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçiyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal OHAL

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan yeni Adile Naşit açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan yeni Adile Naşit açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.