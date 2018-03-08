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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal’dan ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin AK Parti ve MHP arasındaki ittifakını desteklediklerini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin AK Parti ve MHP arasındaki ittifakını desteklediklerini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuştu. Ünal, “Şuanda anayasa komisyonunda ittifak düzenlemesinin görüşüldüğü bir süreçteyiz. Şuanda siyasi partiler arasında ittifak görüşmesi yapılmıyor. İttifakın hukuki zeminine dönük bir çalışma yapıldı. Anayasa komisyonunda bu değerlendiriliyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, Üsküdar’da 3’üncüsü düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür fuarına katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’inde katılım gösterdiği fuara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Fuarda stantları gezerek kitapları inceleyen Mahir Ünal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin AK Parti ve MHP arasındaki ittifakını desteklediklerini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşan Ünal, “Şuanda anayasa komisyonunda ittifak düzenlemesinin görüşüldüğü bir süreçteyiz. Şuanda siyasi partiler arasında ittifak görüşmesi yapılmıyor. İttifakın hukuki zeminine dönük bir çalışma yapıldı. Anayasa komisyonunda bu değerlendiriliyor” diye konuştu.
Parti sözcüsü Ünal sözlerine şöyle devam etti: “Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gelecek ve sonra yasalaşacak. İttifakla ilişkin hukuki düzenlemenin yasalaşmasını müteakip siyasi partiler ittifak görüşmelerine başlayacaklar. Siyasi partilerin ilgili kurulları karşılıklı olarak müzakerelerini yapacak değerlendirmelerini yapacak ve nihayetinde bir ittifak protokolü hazırlanacak. Dolayısıyla biz şuanda AK Parti olarak herhangi bir şekilde şu var, şu yok, şöyle olsun, böyle olsun diye ifadeleri biz kendi adımıza medya üzerinden konuşmuyoruz. Günü geldiğinde biz kapımız cumhurbaşkanımızın ifadesiyle herkese açık ve büyük bir birliğe milli mutabakata geniş bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli unsurları bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu davetin şekli biçimi usulu nasıl olacak, belirleyecek olan ittifak protokolüdür. O yüzden şimdiden bu konuda bir kesin belirleyici ifade kullanmak doğru olmaz. Sayın Mustafa Destici’nin de kastettiği anladığım kadarıyla bu. Henüz daha görüşmeler başlamamışken şu var, bu yok gibi ifadeleri biz kullanmıyoruz ama bu çerçevede görüş beyan eden farklı siyasi parti yöneticileri yada genel başkanları olabilir. Onların da bu açıklamalarını saygıyla karşılıyoruz.”
İttifak konusunun günü geldiği zaman yetkili komisyonlarda konuşulacağını söyleyen Parti sözcüsü Ünal, “Siyasi partilerin ittifak usul ve esaslarını nasıl yapacaklarını karşılıklı oturup konuşmaları gerekir. Bunu medya üzerinden benim değerlendirmem doğru olmaz. Her şeyden siyasi partilerin üs kurullarına karşı saygısızlık olur benim böyle bir değerlendirme yapmam. Bu konu günü geldiği zaman yetkili organları kurulları komisyonlarında oturulur değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

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