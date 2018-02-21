AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün hem AK Parti'nin hem de MHP'nin dili ve söylemi, bu milli ve yerli duruşun bir sonucudur." dedi. Ünal, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak, "Uyum yasalarının çıkması gerekiyordu. Bu çerçevede de bizim öncelikli olarak yaptığımız çalışma bugün 26 madde halinde Meclise sunduğumuz çalışma oldu." diye konuştu. CHP'nin bunun aslında bir koalisyon anlamına geldiğini savunduğu hatırlatılan Ünal, bugün açıkladıkları ittifak ile koalisyonun çok farklı şeyler olduğunu, koalisyonların parlamenter sistemi tıkadığını ve bu nedenle birçok ülkenin yasaklamak zorunda kaldığını belirtti. Koalisyonun seçim sonrası gündeme gelen ve sandıktan çıkan sonuçlar üzerinden siyasi partilerin seçim öncesi millete vadettikleri şeylerin aksine oluşturulan bir yapı olduğunu ifade eden Ünal, ittifakın parti programı, projeleri, vaatleri, beyanları ve hassasiyetleri birbirine yakın olan partilerin seçim öncesinde yaptıkları bir sistem olduğunu dile getirdi.

Ünal, "Diğer partiler de ittifaka zorlanmış mı olacak?" sorusu üzerine, "Diğer partileri ittifaka zorlamak ya da ittifak dışı bırakmak diye bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kaçınılmaz olarak yüzde 50 artı 1 gibi bir istikrar zorunluluğu getirdiği için yeni siyasette, ittifak da olacaktır. 'Siz şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getireceksiniz ama ittifakların önünü kapatacaksınız...' Böyle bir şey olmaz. İttifakların önünü açtığınız andan itibaren ittifak artık bir siyasal seçenektir." değerlendirmesinde bulundu. "İttifak sütunu veya çerçevesi içerisinde yer alacak partilerin oyları nasıl hesaplacak?" sorusuna Ünal şu karşılığı verdi: "Pusulada bir değişiklik söz konusu değil. YSK bu yerleri kura ile belirliyordu. Sadece ittifak yapan partiler yan yana olacaklar ve kura esnasında bunlar da tek bir parti gibi kuraya tabi olacaklar. Sadece bu ittifak yapan partilerin üzerinde ittifakın unvanı yazacak." Ünal, ittifak yapacak partilerin TBMM'de düzenlemenin yasalaştıktan sonra oluşturulacak ittifak protokolleri ile düzenleneceğini söyledi.