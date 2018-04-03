AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "İktidar olma iddiası olmayan, Cumhurbaşkanlığına aday bile olmayan, olamayan, sekiz seçim kaybetmiş, bütün iddialarını kaybetmiş, yaşadığı çaresizlikle birlikte partisinin içindeki krizi, sürekli olarak kendisine düşman hale getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, kendi partisini tahkim ediyor. Uluslar arası ilişkilerde kurduğu zihinsel ortaklıkla, adeta bir siyasi aparat gibi davranıyor." dedi. TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Ünal, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırlarındaki tehdidi bertaraf ettiğini, oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırıldığını, terör devleti kurma hayalinin suya düştüğünü, Amerika'nın bölgede oluşturmayı planladığı birtakım hesapların yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ünal, Türkiye'nin Cerablus, El Bab, Afrin ve Cinderes'te bir bölgenin sivillere zarar vermeden terörden nasıl temizleneceğini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, "Suriye'deki oyunları bozduk. Hesaplar yeniden yapılıyor. Kartlar yeniden karılıyor." dedi.

Mahir Ünal, bunun iç ve dış siyasette atılan doğru adımlarla olduğunu dile getirdi. - "CHP'nin siyasi pozisyonu açısından son derece anlaşılır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da Oğulpınar Hudut Karakolu'na yaptığı ziyarete ilişkin Ünal, "Normal bir insanın sevinç duyması gereken bu fotoğraftan bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. Bu duyduğu rahatsızlığın altında yatan nedenleri biz anlıyoruz." diye konuştu. CHP'nin hiçbir konuda, hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmadığını savunan Ünal, CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı tavrını eleştirdi. Ünal, bu durumun bugünkü CHP'nin siyasi pozisyonu açısından son derece anlaşılır olduğunu söyledi. - "Teşekkür etmeleri gerekenler, bugün hareket ediyorlar" Anayasada, cumhurbaşkanının "Başkomutan" olarak tanımladığını hatırlatan Ünal, "Türkiye'nin bertaraf ettiği çok büyük bir güvenlik riskini ortadan kaldıran Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, ordumuza teşekkür etmeleri gerekenler, bugün hakaret ediyorlar." şeklinde konuştu.

Ünal, Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "2007 yılından bu yana 512 milyon nüfuslu 28 Avrupa Birliği ülkesi 5,2 milyon kişiye istihdam sağlayabilmiş. 81 milyon nüfuslu Türkiye ise aynı yıllar içinde 8,6 milyon kişiye istihdam sağlamış. Son bir yılda 1,5 milyon kişiye iş olanağı sağlamış. Sadece bu kriter Türkiye'nin ne durumda olduğunu göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin 7,4 büyümesine ilişkin yaptığı "Ne anlamı var ki bu büyümenin, bu büyüme nereye yansımış ki?" sözlerine yönelik, "İşte bakın 512 milyon nüfuslu Avrupa Birliği 5,2 milyon kişiye istihdam sağlarken, 81 milyon nüfuslu Türkiye 8,6 milyon kişiye istihdam sağlamış. Büyüme istihdam demek, refahın tabana yayılması demek." ifadelerini kullandı. - "Milli meselelerde muhalefet olmaz, mutabakat olur" Türkiye'deki pozitif gündeme işaret eden Ünal, "Ana muhalefet partisinden bekleriz ki siyaset üstü meselelerde, milli meselelerde muhalefet olmaz, mutabakat olur. CHP'nin anlamadığı, siyasette muhalefet olur ama milli meselelerde mutabakat olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 krizinde "Türkiye'yi teğet geçecek." dediğinde alay edildiğini ifade eden Ünal, Türkiye'nin bu krizin yanı sıra Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz gibi bütün saldırıları göğüslediğini ve bugün yoluna devam ettiğini söyledi. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün krizlerin aşıldığını, sorunların çözüldüğünü anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında kullandığı "Dev belini doğrulttu." cümlesine atıfta bulunan Ünal, "Türkiye belini doğrulturken birileri Türkiye ile ilgili olumsuz, sanki Türkiye 160 milyar dolar ihracat bedeline ulaşmamış, istihdamda bütün Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakmamış, siyasi istikrarı ile ekonomik istikrarını ortak bir yola sokmamış, sanki 7.4 büyümemiş... Bugün Türkiye tek başına sorun yaşıyor değil. Bugün küresel ölçekte dünyanın yaşadığı sorunlar var. Bu sorunları Türkiye de yaşıyor. Biz bu sorunlara bakıp bir kara propaganda, felaket tellallığı mı yapacağız, yoksa yüksek bir inanç, özgüvenle, moral ve motivasyonla bu sorunların üstesinden gelecek bir çalışma ve çaba içerisinde mi olacağız." yorumunu yaptı.

- "Türkiye'nin sorunlarına, gündemine dair tek bir çözüm önerisi yok" Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya son 16 yılda bu kaotik belirsizlik sürecine girerken, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider, AK Parti gibi güçlü bir siyasi hareket olmasaydı Türkiye'nin hali ne olurdu? Suriye'de bu kriz yaşanırken, Irak'ta bunlar olurken, Ortadoğu'da bütün bu sorunlar yaşanırken, küresel ölçekte 2008 finans krizi, bugün dünya ekonomisinin içinde olduğu bütün bu durum varken, eğer Türkiye'de güçlü bir liderlik ve siyasi istikrar olmasaydı ve başımızda bu karikatür gibi siyasi muhalefet, Allah korusun, iktidar olsaydı halimiz ne olurdu? Buna bakmak gerekiyor. Bir muhalefet düşünün tek bir hayali, vizyonu, çözüm önerisi yok. Türkiye'nin sorunlarına, gündemine dair tek bir çözüm önerisi yok." CHP tarafından kömür kaynaklarının kullanıma açılmasının protesto edildiğine dikkati çeken Ünal, ertesi gün de CHP'nin hükümeti milli kömür politikasına aykırı davranmakla suçladığını aktardı. Ünal, dünyadaki nükleer santralleri örnek gösterirken, "(Nükleer enerji) diyoruz. CHP kıyameti koparıyor. O yüzden Putin ile yapılacak görüşme bu açıdan da çok önemli. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor. CHP'nin enerji sorunumuza, Türkiye'nin toplumsal, sosyal sorunlarına, ekonomiye dair bir çözüm önerisi yok." sözlerini kullandı.

- "CHP bu haliyle sahiden psikolojinin ve tıbbın alanına giriyor" Türkiye'nin 1,5 yıldan beri FETÖ ile yürüttüğü bir hesaplaşma ve yargı süreci olduğuna işaret eden Ünal, "Bu konuda FETÖ'nün ağzıyla konuşmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Ama öyle konforlu bir alanda Cumhurbaşkanına hakaret et, Cumhurbaşkanıyla ilgili her türlü ağır dili kullan, sonra da çık 'Biz Türkiye'nin siyasi partisiyiz'. Kusura bakmayın da siz artık siyasetin gündemi değilsiniz. Ciddi bir hastalık hali söz konusu, hastalık hali de ciddi bir patolojiyi ortaya koyuyor. CHP bu haliyle sahiden psikolojinin ve tıbbın alanına giriyor." diye konuştu. Ünal, AK Parti Sözcülüğüne başladığından itibaren CHP sözcülerinin "yalanlarıyla" mücadele ettiğini, bir süre sonra bu durumun kendisini rehin aldığını söyledi. Aynı yalanların sürekli tekrar edildiğini dile getiren Ünal, bunun bir siyaset olamayacağını vurguladı. Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ülkede FETÖ belasını kim defetti? FETÖ'nün kim belini kırdı? PKK terör örgütünün belini kim kırdı? Suriye'de PYD'nin bir balon olduğunu ortaya kim koydu? Türkiye'nin sınır güvenliğini bugün hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı Harekatıyla sağlayan irade hangi irade? Siyasi istikrar, ekonomik istikrar nasıl sağlanıyor? 160 milyar dolar ihracata biz nasıl çıktık? 7.4 büyümeyi nasıl sağladık? Biz, 8.6 milyon insana istihdam nasıl sağladık. Geçen yıl, kredi garanti fonuyla özel şirketleri ve sektörü kim koruma altına aldı? Bütün bu siyaseti kim yürütüyor? Peki muhalefet ne yapıyor? Bütün bunlara baktığınızda fotoğraf çok açık ve net."

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı tehditleri tekrar tekrar söyleyeceğini belirten Ünal, bunun sosyolojik olarak, siyaset bilimi açısından ne anlama geldiğini şöyle özetledi: "İktidar olma iddiası olmayan, Cumhurbaşkanlığına aday bile olmayan, olamayan, sekiz seçim kaybetmiş, bütün iddialarını kaybetmiş, yaşadığı çaresizlikle birlikte, partisinin içindeki krizi, sürekli olarak kendisine düşman hale getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, kendi partisini tahkim ediyor. Uluslar arası ilişkilerde kurduğu zihinsel ortaklıkla, adeta bir siyasi aparat gibi davranıyor. Bunun sonucunda da Türkiye'nin sorunlarını ve sıkıntılarını derinleştirmekten, Türkiye'nin sorunlarını çözmek isteyenlerin işin zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor." - "İttifak yüzde 60'ları bulacak" AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin bir soru üzerine Ünal, il kongrelerinde sona gelindiğini, Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte büyük kongrenin yapılacağını hatırlattı. Ünal, "Bu eylülde de, ağustosta da olur. Henüz kongreler bitmediği için kongre tarihi belirlemedik." dedi.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de Ünal, 2019'da mart ayında yerel, kasım ayında da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağını söyledi. Ünal, "Bir erken seçim söz konusu değil. Genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Biz seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız." diye konuştu. - "Her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar" CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ittifak yapma durumlarına ilişkin bir soruya karşılık da Ünal, CHP ile HDP arasındaki ilişkinin yeni olmadığını söyledi. Ünal, CHP ile HDP arasında düşünce ortaklığı bulunduğuna işaret etti. CHP'nin kendisini değiştirip dönüştüremediğini, siyasal olarak tanımlanamayan, ilkesel olarak anlatılamayan bir yapının ortaya çıktığını ifade eden Ünal, bugünkü CHP'nin demokrasi tarihi açısından bilinen CHP olmadığını kaydetti. Ünal, CHP'nin sık sık Türkiye karşıtı yapılarla iş birliğine gittiğini, bir çok konuda Türkiye düşmanı güçlerin içerideki aparatı gibi hareket ettiğini belirtti.

HDP'nin de Kürt kimliğiyle, Kürtlerin toplumsal talepleriyle ilgili bir parti olmadığına işaret eden Ünal, "HDP'yi şöyle biliyoruz, HDP, demokratik siyasetin içerisinde silahı ve şiddeti kabul eden Kandil'den talimat alan, Ortadoğu'da proje örgüt niteliğindeki PKK, PYD gibi yapıların Türkiye içerisindeki siyasi aparatı. İki tane aparattan konuşuyoruz. Bu iki yapının küresel ölçekte baktığımızda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye karşıtı yapılar aynı yapılar. Bunların bir araya gelmesi, ittifak yapmaları... Ya formal ya informal ittifak yapacaklar. Ama her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar." değerlendirmesinde bulundu. Ünal, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Nihayetinde 2019 hesaplarında açık ve net bir şey var ki AK Parti MHP ittifakı. Cumhur ittifakı yüzde 56'nın üzerine ulaşmış durumda. Şu anda yüzde 56'lara ulaşmış olan cumhur ittifakı, kampanyanın başlamasıyla, seçim sathı mailine girmemizle birlikte yüzde 60'ları çok rahat bulacaktır." dedi. - "CHP'nin, genel başkanını aday olarak gösterme cesareti yok"