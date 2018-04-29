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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi.


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