AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye, çok başarılı bir terörle mücadele operasyonu sürdürüyor ve sonuca da son derece yaklaşmış durumda." dedi. Ünal, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. AK Parti'nin demokratikleşme hamlelerine ilişkin hedeflerinden sapmanın asla söz konusu olmadığını belirten Ünal, bir yandan terör örgütleri ile mücadele edildiğini diğer yandan küresel dünyaya özgü hızlı hareket eden, hızlı karar veren, esnek davranan ve hızlı pozisyon değiştirebilen bir idari mekanizma kurmaya çalıştıklarını söyledi. Terörle mücadelede, demokrasi ve özgürlüklerinin korunması için güçlü bir şekilde mücadele edildiğini bu nedenle sınır ötesinde de terörü kaynağında kuruttuklarına değinen Ünal, muhalefeti eleştirdi. Ünal, "Biz bunu yaparken bir kere olsun, bunu yapan hükümete bırakın teşekkür etmeyi terör örgütlerinin yanında yer aldılar. PYD'nin yanında yer aldılar, PYD ve PKK ile ilgili söylediklerini biliyoruz." dedi.

Ünal, AK Parti ve MHP arasında yapılan seçim ittifakının sorulması üzerine, şöyle devam etti: "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Allah aşkına bugüne kadar hiçbir zaman çözümün yanında olmuş mu? Milletin ihtiyaçlarının, hassasiyetlerinin yanında olmuş mu? Hayır. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli dün şunu demiştir, bunu demiştir. Ama bugün ne yaptığına bakmak gerekir. 15 Temmuz sonrası Sayın Devlet Bahçeli, büyük bir sorumluluk örneği göstererek, meselenin çözümüne dair her türlü katkıyı vereceğini söylemiş ve sözünde de durmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu'da 15 Temmuz’dan sonra her türlü katkıyı vereceğini söylemiş ve Yenikapı ruhunun bir parçası olma yönünde adımlar atmış ama 3 gün sonra, FETÖ'nün uluslar arası alanda seslendirdiği 'kontrollü darbe', 'tiyatro' ifadelerini içeride kullanmaya başlamıştır. Şimdi burada baktığımız zaman açık ve net gözüken bir şey var. Cumhur ittifakı ve milli mutabakat hangi öncelikler etrafında? Biz eğer bugün Afrin'deysek, biz dün Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdiysek, biz bugün terörle mücadele konusunda kararlı, iradeli bir duruş sergiliyorsak, içeride siyasi istikrarı sağlıyorsak, bu yüksek bir millet desteğinden kaynaklanıyor."

- "CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı" Ünal, CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemal Kılıçdaroğlu ile dizayn edilmek istenen siyaset olmadı, tutmadı. Kılıçdaroğlu'nun bildiği tek bir yöntem var, o da hakaretin, yalanın ve iftiranın her seferinde biraz daha dozunu artırmak. Kılıçdaroğlu konusunda Türkiye'de siyaseti yıllardır dizayn edenler ve bugün hala etmeye çalışanlar, Kılıçdaroğlu konusunda ısrarcı oldukça sorun daha da büyüyor. İşte tüzük kurultayını izlediniz, onun öncesindeki 36. Kurultaylarında yaşananları gördünüz. Parti içerisinde demokrasinden bahsedenlerin, demokrasi ile bir ilgileri olmadığını gördük hep beraber. Delegeyi tehdit eden, milletvekilini tehdit eden ve bu tehditlerle de yetinmeyen." "Kılıçdaroğlu'nun hakaret ederek, yalan söyleyerek ve iftira ederek parti içinde oluşturduğu diktatörlüğü örtmeye çalıştığını, 8 defa seçim kaybetmiş bir adam olduğunu" ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: