AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ünal, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar, kendisinin Türk siyasetinin konusu olmaktan çıktığını, psikiyatrinin alanına girdiğini söylemekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hem diplomatik hem de askeri alanda yüksek başarıyla gerçekleştiğini, ülkenin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüyerek G20 ülkeleri arasında birinci olduğunu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti: