AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

"AK Parti içerisinde MHP ile ittifaka yönelik çekinceler var mı?" şeklindeki soruya ise Yazıcı, "Türkiye'nin ilk defa karşılaştığı biz pozisyon oluşuyor. Yani bu pozisyona ilişkin değerlendirmeler oluyor. Ama bu değerlendirmeler kaygı içerecek boyutta değil, daha çok Türkiye'nin lehine olacağı yönünde yoğunlaşıyor onu görüyorum, gözlüyorum." dedi.

Yazıcı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Talihsiz bir açıklama, siyaset sorumluluk gerektirir. Siyasete ben hep şöyle bakarım; siyaset gönüllü bir iştir. Gönüllü gireriz, bu bir meziyettir yani 'ben de varım, birikimimi milletime hizmet etmeye tahsis ediyorum, adıyorum. İşte şu partinin projesi programını beğendim burada siyaset yapmak için' der girersiniz hepimiz böyleyiz. Ama siyasete gönüllü girer. İnsan hak ve özgürlüğünü kendi rızasıyla sınırlayan adamdır.

Siyasete girdikten sonra her istediğini, her duyduğunu, her yerde, her ortamda söyleyemezsin. Hem bu anlamda Sayın Şamil Tayyar Bey'in dikkati çekilmiştir. Sorulmuştur, yaptığının yanlış olduğu kendisine beyan edilmiştir. Yanlışa 'yanlış' deriz biz. Yani kalkıp da böyle bir borsadan bahsetmek bu alanda tamamen FETÖ'yle mücadeleyi yani sanki o alanda eksik varmış gibi bir söylem ama bu söylemin sözcükleri, borsa olarak nitelendirilmesi, bu alandaki mücadeleye zarar verir. Varsa somut olarak duyumlarınız bunları ileteceğiniz yerler bellidir. Bunları savcılığa götürürsünüz, Genel Başkana götürürsünüz, partiye getirirsiniz, bakana götürürsünüz. Bunu bir söyleme dönüştürmenin bizim siyaset tarzımızla bağdaşır bir yanı yok."