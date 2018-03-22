AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönündeki iddialara ilişkin, "Ben Sayın Gül'ün Türkiye'nin, ülkenin çıkarlarını gözetmeksizin bir tavır, tutum içerisine gireceği kanısında değilim." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yazıcı, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun atanması üzerindeki tartışmalara ilişkin, "Kızı üzerinden Sayın Danıştay Başkanı burada hedef alınmış. Yazık ya gencecik bir insan, yani bunun üzerinden annesini hedef alarak siyaset üretilir mi? Var, yani o kararnamede nitekim açıklama yaptı Kurul, başkaları da var, dolayısıyla bu konuları hiç etik bulmuyorum, bu konulardaki söylemleri etik bulmuyorum, yakıştıramıyorum da Ana Muhalefet Partisi'ne. Başka projeler üretin, Türkiye büyük bir ülke, proje üreteceğiniz, milletin önüne çıkacağınız, iktidara alternatif bir görüntü sergileyeceğiniz projeler üretin, oralara odaklanın." değerlendirmesinde bulundu.

- Erken seçim gündemde yok Seçimlerin zamanında yapılacağını bildiren Yazıcı, erken seçim vesaire gibi söylemlerin ülkeye fatura getireceğini, hizmetleri aksatacağını, bu bakımdan erken seçime karşı olduklarını kaydetti. Erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Bunu gündeme getirenler, tartışma konusu yapanlar da çok iyi niyetli değil, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - "Yerel seçimlere ilişkin bir ittifak düzenlememiz yok" Meclis'te çıkan kanunla yaptıkları ittifak düzenlemesinde siyasi partilerin milletvekili seçiminde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl ittifak edebileceklerine ilişkin yasal boşluk olduğunu, bu alanı düzenlediklerini hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti: "Ama mahalli idarelerle ilgili böyle bir düzenleme yapılamaz, çok zor bir şeydir, yapılamaz. Ama demin söylediğim bu sosyolojik yakınlık içerisinde, hedef yakınlığı içerisinde, program yakınlığı içerisinde birbirleriyle sin uyuşması denir, kişilerle denir ama kümeler için de bu geçerli. Sinlerin uyuştuğu ortamlarda bu doğal bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla yerel seçimlere ilişkin bir ittifak düzenlememiz yok. Bir ittifak protokolü yok ama bu alandaki ittifakımız çok doğallık içerisinde gerçekleşir, bunu seçimlerde göreceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, yerel seçimlerde AK Parti'nin güçlü bulunduğu yerde AK Parti, MHP'nin güçlü olduğu yerde MHP adayının desteklenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Bu şekilde ben somutlaştırmayayım çünkü bunlar konuşulmadı, konuşuyoruz hep, konuşulur, ama demin söylediğim çerçeve içerisinde sosyolojik gerçeklikler, proje yakınlığı, aynı hedefi gözetir olan siyasi partilerin yerel seçimde de bir formülasyonla beraberlikleri mümkün, söz konusu. Bunlar doğal seyri içerisinde olur." - "Kimseye kapı kapamadık" Saadet Partisi ile ittifak yapılmasına ilişkin Yazıcı, "Açık, kimseye kapı kapamadık. Çok naz yapıyorsa böyle peşinden koşacak, 'aman falan' diyecek bir halimiz yok. Bu, Türkiye meselesidir. Bu, Türkiye'nin meselesidir. Bu ittifak sadece AK Parti'nin sorunu olmaması gerekir veya AK Parti'nin talebi ile sınırlı olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türkiye'ye yönelik hamleci çok dostane olmayan tutumlar var. Dolayısıyla bizim birlik ve bütünlüğümüz çok güçlü bir şekilde parlamentoyu oluşturmamız, çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürütme organını oluşturmamız, Türkiye'nin çıkarınadır. Bu çıkarı gözeten, yani Türkiye söz konusu ise gerisi teferruat diyebilecek herkese bu kapı açık." diye konuştu.

- "Tutum içerisine gireceği kanısında değilim" Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Yazıcı, şunları söyledi: "Ben şimdi Sayın Gül'le ilgili bir değerlendirme yapmayayım, çok şık olmaz. Çünkü deneyimli bir siyasetçidir. Birlikte siyaset yaptık. Bakanlık yaptı, Başbakanlık yaptı, Cumhurbaşkanlığı yaptı. Tabii hep AK Parti'nin desteğiyle bunlar olmuştur. Ben Sayın Gül'ün Türkiye'nin, ülkenin çıkarlarını gözetmeksizin bir tavır, tutum içerisine gireceği kanısında değilim. Dolayısıyla bu az önce ifade ettiğiniz, soruya dönüştürdüğünüz konular tahmine dayalı, henüz gerçekliği görülmeyen alanlardır." Yazıcı, "AK Parti ve MHP ittifakı 2019 sonrasında da devam eder mi, MHP kabineye girer mi?" sorusu üzerine, "Şimdiden şunu alacak, bunu alacak demenin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum dolayısıyla böyle bir beklenti de yok bizde. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı bunu beyan da ettiler öyle bir beklenti yok." karşılığını verdi.

"AK Parti içerisinde MHP ile ittifaka yönelik çekinceler var mı?" şeklindeki soruya ise Yazıcı, "Türkiye'nin ilk defa karşılaştığı biz pozisyon oluşuyor. Yani bu pozisyona ilişkin değerlendirmeler oluyor. Ama bu değerlendirmeler kaygı içerecek boyutta değil, daha çok Türkiye'nin lehine olacağı yönünde yoğunlaşıyor onu görüyorum, gözlüyorum." dedi. Yazıcı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Talihsiz bir açıklama, siyaset sorumluluk gerektirir. Siyasete ben hep şöyle bakarım; siyaset gönüllü bir iştir. Gönüllü gireriz, bu bir meziyettir yani 'ben de varım, birikimimi milletime hizmet etmeye tahsis ediyorum, adıyorum. İşte şu partinin projesi programını beğendim burada siyaset yapmak için' der girersiniz hepimiz böyleyiz. Ama siyasete gönüllü girer. İnsan hak ve özgürlüğünü kendi rızasıyla sınırlayan adamdır. Siyasete girdikten sonra her istediğini, her duyduğunu, her yerde, her ortamda söyleyemezsin. Hem bu anlamda Sayın Şamil Tayyar Bey'in dikkati çekilmiştir. Sorulmuştur, yaptığının yanlış olduğu kendisine beyan edilmiştir. Yanlışa 'yanlış' deriz biz. Yani kalkıp da böyle bir borsadan bahsetmek bu alanda tamamen FETÖ'yle mücadeleyi yani sanki o alanda eksik varmış gibi bir söylem ama bu söylemin sözcükleri, borsa olarak nitelendirilmesi, bu alandaki mücadeleye zarar verir. Varsa somut olarak duyumlarınız bunları ileteceğiniz yerler bellidir. Bunları savcılığa götürürsünüz, Genel Başkana götürürsünüz, partiye getirirsiniz, bakana götürürsünüz. Bunu bir söyleme dönüştürmenin bizim siyaset tarzımızla bağdaşır bir yanı yok."