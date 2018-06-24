AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, oyunu kullandı

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kurtuluş İlköğretim Okuluna gelen Yazıcı, 1134 numaralı sandıkta oy verdi.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, seçimin önemine dikkati çekerek, siyasi tarihin en önemli seçimini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki seçimin bir arada yapıldığını vurgulayan Yazıcı, "Yeni bir hükümet sistemi yarından itibaren yürürlüğe girecek. İlk defa ittifak uygulamasının yasal düzenlemeye uygun pratiğini gerçekleştiriyoruz. Dünya bu seçimi izliyor, Türkiye bu seçimi izliyor. Türkiye'de herkes Rize'yi izliyor. Memleketimiz, ülkemiz ve gelecek nesiller için sonuçların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülke hepimizin, vatan hepimizin." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ile Hikmet Ayar da aynı yerde oylarını kullandı.

