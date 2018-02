AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

"AK Parti, statükocu olmayan anlayışıyla statükoları değiştiren, tabuları yıkan ve yıllar yılı bu memleketin zihnine pranga vuran, bütün o yasakları kaldıran bir parti olarak gençlerin partisidir.

Statükocu partiler gençlerin partisi olamazlar. Değişime direnen, değişime takoz koymaya çalışan anlayışlar gençlerin anlayışı olamaz. AK Parti bu ülkeyi her bakımdan dönüştüren bir parti olarak, demokrasiden ekonomiye, sosyal politikalardan dış politikaya her alanda devrim niteliğinde adımlar atan bir parti olarak gençlerin partisidir ve böyle olmaya da devam edecek. Gençlik varsa gelecek var. Gençleri güçlü olmayan bir partinin geleceği yoktur. Gençlik aynı zamanda yeni seçmendir. Gençliği güçlü olmayan bir partinin her geçen gün zayıfladığını görürüz. AK Parti'nin 1 milyon 400 binin üzerinde genç üyesi var. Diğer partilerin toplam üyeleri bu kadar değil. Bizim gençlik kollarımız aynı zaman da da bir siyaset okuludur."

Genç nüfusun ülke için bir servet olduğunu aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: