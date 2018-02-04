AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok”

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afrin’deki operasyonu değerlendirerek, “Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok” dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray İl 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Aksaray’a geldi. Endüstri Meslek Lisesi Toplantı Salonunda yapılan kongrede konuşan Yılmaz, Afrin’deki operasyonu değerlendirerek, “Biz Afrin’de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının, emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız, sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz. Bu harekatın başarısı ile sınırlarımız daha güvenli hale geleceği gibi ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Onlarda bu terör örgütlerinden kurtulmuş olacaklar. Daha huzurlu bir ortama kavuşacaklar inşallah. Oralarda yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Biz bu harekatı herhangi bir etnik gruba, bir inanç grubuna karşı yapmıyoruz. Biz bu harekatı terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Orada bulunan Arap’ıyla, Kürt’üyle, Türkmen’iyle, diğer etnik gruplarıyla, inanç gruplarıyla herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah geleceğimizi hep birlikte daha huzurlu bir şekilde inşa edeceğiz. Başkalarının oyunlarını bozacağız inşallah. Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, gücümüzle, kuvvetimizle bunu yapıyoruz. İnşallah uzun vadede bu fedakarlıkların ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biriz. Beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye’yiz. Hiçbir uluslararası güç odağı içeride ve dışarıda, hainlik yapan hiçbir grup, hiçbir oluşum bunu bozamayacak inşallah. Cenabı Allah kardeşliğimizi daim kılsın, birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın inşallah” dedi.

Kongreye, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede Ferhan Polat AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.