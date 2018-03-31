AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan Vali Zorluoğlu’na ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile birlikte Vali Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yılmaz, 2016 yılında belediye harcamalarının sadece yüzde 30’unun yatırımlara tahsis edildiğini belirterek, 2017 yılında bu yatırımın yüzde 60’a çıktığını söyledi. Yılmaz, ”2016 yılında 138 milyon TL tutarındaki yatırımlar, 2017 yılında 369 milyon TL’ye yükselmiş. Bu aslında şunu gösteriyor. Van, belediye hizmetleri açısından uzun yıllardır yatırıma hasret kalmıştı. Geçmişin bu eksiklerini de hızla telafi etmeye çalışıyoruz. Özellikle sıcak asfaltta yapılanlar, adeta Van’a bir seviye atlatmış durumda. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene kırsal alanda 650 kilometre sıcak asfalt olmak üzere toplamda 960 kilometre asfaltlama çalışmasının yapılmış olması Van için çok çok önemli bir hizmet. Diğer taraftan yine İki Nisan Caddesi görülmeye değer bir yer haline gelmiş durumda. Oradaki çalışmalarda ayrıca memnuniyet verici bir durumdur. Akıllı kart, akıllı durak çalışması, Belvan denilen çalışma da örnek bir çalışma. Vatandaşımızın memnuniyetini oluşturan, zaman kaybını azaltan, maliyetlerini düşüren çok önemli bir hizmet. Belediyemiz aynı zamanda eğitime de çok önemli katkılar sunmuş. Geçen yıl 250 mahalle okulu onarılmış ve çocuklarımız için çok daha güzel bir hale getirilmiş. Parklara, yeşil alanlara çok büyük önem veriliyor. Tarıma, kırsal kalkınmaya yine belediyemizin katkıları var. Gençlere dönük sürekli eğitim merkezi kurulmuş ve şuan itibari ile dar gelirli aileleri olan 2 bin 500 gencimiz istifade ediyor. Önümüzdeki yıl inşallah 5 bine çıkacak ve fırsat eşitliği oluşturma noktasında daha fazla gencimizin yükseköğretim imkânından faydalanması anlamında yine çok değerli bir çalışmadır” dedi.

İlerideki süreçte planlanan yatırımlar hakkında da bilgi aldıklarını ve çok sayıda yatırımın olacağını dile getiren Yılmaz, “Çevrenin lafını etmekle, çevre demekle, çevre düzelmiyor. Samimi bir şekilde çevre diyorsanız, bunun gereklerini yapmanız lazım. Alt yapı yatırımlarını yapmanız lazım. Maalesef bugüne kadar Van Gölümüze halen arıtılmamış atık su karışıyor. Şimdi yeni yapılan bir proje var. Atık su arıtma tesisi ihalesi yapılmış durumda. 88 milyon TL’ye ihale edilmiş bir proje ve Van’ın geleceği, Van Gölü’nün geleceği adına çok hayati bir proje. Yine bugüne kadar Van gibi büyük ölçekli bir ilde vahşi depolama devam ediyor. Yeni yapılan proje ile hem düzenli depolamaya geçilmiş olacak hem de değişik boyutlarıyla çöpü bir değere dönüştürme anlamında da çok önemli bir proje olacak. Yine Kent Meydanı Projesi, altı çizilmesi gereken, heyecan verici bir proje. Sadece yaşam ortamını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomik ortama da büyük katkı verecek. Hem turizm bakımından hem daha nitelikli insan gücünün Van’da yaşaması bakımından çok kıymetli bir proje. Ayrıca Urartu Müzesi’ni yaptık, yakında açılacak. Ulusal ölçekli müzenin yanı sıra kent müzesi yapılacak ve burası da yaşayan kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı çok nitelikli bir müze olarak planlanıyor. Tarihi dokusuyla birlikte Peynirciler Çarşısı ihya edilecek ve bu da yine Van’ın üreticileri için ve turizm için çok önemli bir proje olacaktır. Bunun yanında Akdamar Adası’nın su problemi vardı. Belediyemiz yine ilk defa bu dönemde o bölgenin su problemini de çözmek için bir planlama yapmış durumda. Ben tüm bu çalışmalardan dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise ziyaretlerinden ötürü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.