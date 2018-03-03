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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. "

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