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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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Başbakan Binali Yıldırım

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