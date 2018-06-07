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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bu PKK bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir derdi yok. Bunların böyle bir sorunu yok ancak Kürt kardeşlerimin de Türk kardeşlerimin de Azeri kardeşlerimin de PKK gibi bir sorunu var. Bu so

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bu PKK bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir derdi yok. Bunların böyle bir sorunu yok ancak Kürt kardeşlerimin de Türk kardeşlerimin de Azeri kardeşlerimin de PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu sizin gündeminizden çıkarmak boynumuzun borcudur."


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