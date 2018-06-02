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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum."


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