HABER

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden a

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar."

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.