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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Muharrem İnce diyor ki 'Ben TİKA'yı kapatacağım.' Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki sen

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Muharrem İnce diyor ki 'Ben TİKA'yı kapatacağım.' Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez."


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

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