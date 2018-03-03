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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz, o tehdidi bertaraf ederiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz, o tehdidi bertaraf ederiz."

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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım

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