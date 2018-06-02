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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için istemiyorlar.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı, kendi menfaat siyasetlerine alet edemedikleri için, teslim alamadıkları için indirmek istiyorlar."


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