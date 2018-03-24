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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur."

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