AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize inandığımız, güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençler, size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti ve yarınların modern Türkiyesi'ni gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Seçme hakkına sahip olan bir gencin seçilme yeterliliğinin de bulunduğuna inandık ve adım attık. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar itimat eden bir başka parti yoktur. AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir." dedi. Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Partisinin 24 Haziran seçimine kadar kullanacağı ilk kampanya şarkısı olan "Er Oğlu Erdoğan" adlı şarkı eşliğinde kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki partilileri selamladı. Erdoğan, 81 ildeki gençlere selamlarını ileterek, "Buradan milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını hiçe sayan Mehmetçik'lerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı selamlıyorum. Buradan mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın her yerinde kalbi bizimle çarpan genç kardeşlerimizi selamlıyorum." diye konuştu.

Nazım Hikmet'in, "Gelmiş dünyanın dört bir ucundan" adlı şiirini okuyan Erdoğan, "Buradan gençlik denen o güzel milletin tüm fertlerini selamlıyorum." ifadesini kullandı. Bu sırada salonda atılan "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganına Erdoğan, "Rabbim ömür boyu bizi birbirimizden ayırmasın. Zaten biz yola çıkarken 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' dedik. Gideceğiz gündüz gece." karşılığını verdi. Erdoğan, gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiklerini, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduklarını, Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattıklarını belirtti. Gençlerden aldıkları enerji ve güçle "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla reform üzerine reform yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimize inandığımız için 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek küresel adaletsizliklere, haksızlıklara, duyarsızlıklara baş kaldırdık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik, hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik."

- "Zor olan seçmektir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduktan sonra ilk işlerinin, anayasa değişikliğiyle gençlerin seçilme yaşını önce 30'dan 25'e düşürmek olduğunu, bununla da kalmayarak 16 Nisan halk oylamasında gençlerin seçilme yaşını, seçme yaşıyla eşitleyip 18'e indirdiklerini anımsattı. "Zor olan seçilmek değil, seçmektir." anlayışıyla seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Gençlerimize inandığımız, güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençler, size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti ve yarınların modern Türkiyesi'ni gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Seçme hakkına sahip olan bir gencin seçilme yeterliliğinin de bulunduğuna inandık ve adım attık. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar itimat eden bir başka parti yoktur." Bu sırada partililerin dillendirdiği tezahüratlara Erdoğan, "Maşallah, Allah nazardan saklasın, Rabbim kem gözlerden muhafaza etsin." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon civarındaki üye sayısının, diğer partilerin toplam üye sayılarının bile üzerinde olduğuna işaret ederek, "Bunun için diyorum ki AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. İşte bunun için 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır." diye konuştu. "Gençler, 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da size güvenmeyenlere, sizi küçümseyenlere, sizinle yol yürümekten imtina edenlere derslerini vermeye hazır mısınız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Erdoğan, "Ne güzel söylemiş şair, 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz." dizelerini okudu.

Erdoğan, "Gençler, 24 Haziran'da Hakk'tan hakikatten yana bakmaya hazır mısınız?" sorusuna, gençlerin "evet" karşılığını vermesi üzerine, "Öyleyse durmak yok, yola devam." dedi. - "Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz" 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestolarını açıkladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, manifestoda gençlere özel bir ithaflarının bulunduğunu, "Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz" cümlesiyle başlayan kısmı salondaki gençlerle paylaştı. "Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz yaşların kıymetini ileride çok daha iyi anlayacaksınız." diyen Erdoğan, gençliğin insanın hayatta eline sadece bir defa geçirebildiği bir fırsat olduğunu, bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçinizin kıpır kıpır olduğunun, hayallerinizin, hedeflerinizin, umutlarınızın büyüklüğünün gayet iyi farkındayım çünkü unutmayınız bizler de bir zamanlar gençtik. Sizlere bakınca kendi gençliğimi, o çağlarda verdiğim mücadeleleri, edindiğim birikimi hatırlıyorum. Bir yandan ailemize yakışır hayırlı bir evlat olmak için canla başla çalışıyorduk, diğer yandan büyük emek verdiğim spor dalında en iyisi olmak için tüm gücümüzü ortaya koyuyorduk. Öte yandan şiirle, edebiyatla, sanatla, kültürle iç içe bir hayat sürüyorduk. Aynı şekilde liseden üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatımızın her anını dolu dolu yaşamanın gayreti içindeydik."

Hayatı tek boyutlu yaşamanın, insanı geniş düşünmekten ve geniş bakmaktan, üretken olmaktan alıkoyacağını vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla büyüdüklerini, gençlere de bu düşünceyi tavsiye ettiklerini bildirdi. - "Ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın" Recep Tayyip Erdoğan, gençlere, "Bu çağlarda yaşadığınız her hadisenin olumlu ya da olumsuz neticelerini hayatınızın ilerleyen dönemlerinde mutlaka göreceksiniz. Onun için ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın." tavsiyesinde bulundu. Gençlerin, arkadaşlarını da iyi seçmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu." sözünü anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sporu da ihmal etmemesini, fikri ve edebi eserlerle teşrikimesailerini kesmemelerini isteyerek, internetin, sosyal medyanın, bilgisayarın gençlerin hayatında büyük bir yer kapladığına değindi. Erdoğan, "Bütün bu imkanları, ailenizle, arkadaşlarınızla, eğitiminizle, zihni ve bedensel gelişimizle harmanlamayı başardığınız da herkesin önüne geçeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatihlersiniz." diye konuştu.