HABER

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kongre heyecanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları kongresi 11 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak - Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması planlanıyor

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları kongresi 11 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti'de Ağustos 2017'de başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde, partinin Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının il ve ilçe teşkilatlarındaki kongrelerinde de sona yaklaşıldı.

10 Nisan'da parti genel merkezinde Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş'ın yaptığı MKYK toplantısında, kongrenin 11 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İl ve ilçe kongrelerini büyük oranda bitiren Gençlik Kolları, son il kongresini ise 29 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da tamamlayacak.

Büyük Kongre sürecinde Gençlik Kolları il ve ilçe teşkilatlarında yer alan 2 bine yakın kişinin, partinin ana kademe il ve ilçe teşkilatlarında görev aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Mayıs'taki kongreye katılması da planlanıyor.

Öte yandan, aynı gün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın yapılacağı öğrenildi.

21 Nisan'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları kongresine, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı öğrenildi.

Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.