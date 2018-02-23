AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanlığına sunulan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifiyle ilgili, "Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler, ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine yönelik detayları paylaştı. Düzenlemeyle asıl yeniliğin, milletvekilli seçimlerinde olacağını söyleyen Erdoğan, "Buna göre birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek ki buna malum 'Cumhurun İttifakı' veya 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri, bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak. Dolayısıyla her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Bunun da tedbirleri alındı. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak ama oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek ve toplam milletvekili sayısı herkesin oyu nispetinde dağıtılacak." şeklinde konuştu.

- "Neticede oyu ittifak alacak" İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oyların da geçerli sayılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bundan önce biliyorsunuz böyle bir şey yoktu, oylar iptal edilirdi. Bu ortak oylar yine partilerin sayısal çoğunluğu nispetinde dağıtılarak oy oranı değişmeden milletvekili dağıtımına yansıyacak. Neticede oyu ittifak alacak. Tabii bu durumda oluşturulacak seçim ittifakında ancak kendi başına milletvekili çıkarma gücüne sahip partilerin yer alması anlamlı hale geliyor. Halbuki ülkemizde kendi başına milletvekili çıkartamayacak durumda olsa da siyasi bir özne olarak değer taşıyan pek çok parti var. İşte yeni düzenlemede bunlar için de kolaylık getirildi. Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler, seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler. Logosu yok ama A veya B partisinin listesinde yer almak suretiyle seçilme şansını yakalayabilir. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir."

Erdoğan, cumhurbaşkanı adayının da bu güç birliği çerçevesinde belirlenmesinin gayet doğal olduğunu, 2019 Kasım ayındaki seçimlerde milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının pusulalarının birlikte verileceğini belirterek, "Asıl yenilik burada. Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili de tercihlerini yapıp bu defa aynı zarf içinde sandığa atacaklardır." dedi. - "Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok" Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişikliğin olmadığının altını çizen Erdoğan, "Her parti kendi milletvekili listesini yapacak, kendi oyunu alacak, kendi milletvekillerini seçecektir. Tek fark, ittifak halinde seçime giden partilerin oylarının birlikte sayılması, milletvekili dağılımının bilahare bu toplamın yeniden dağılımıyla belirlenmesidir. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için pusulanın ilgili alanının neresine mühür basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin geçerli sayılması da önemli bir yeniliktir. Oy zayiatı burada olmayacak." ifadelerini kullandı. Geçmişte terör örgütlerine müzahir partilerin vatandaşlar üzerinde kurdukları baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik birtakım tedbirlerin de düzenlemede yer aldığını dile getiren Erdoğan, sandık güvenliği konusunda doğrudan vatandaşın talebinin dikkate alınmasının sağlanacağını vurguladı.

Erdoğan, yalnızca sandık kurulunun mühür eksiğinden kaynaklanan tartışmaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin teklifte yer aldığını belirterek, "Ülkemizin siyasi tarihinde önemli bir adım olduğuna inandığım seçim ittifaklarına imkan sağlayacak bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - "O devir kapanıyor" Düzenlemeyle ittifakların hukuki bir zemine kavuşturulacağının altını çizen Erdoğan, "Milletin karşısına öyle gizli saklı şekilde değil her şey önceden ilan edilerek çıkmış olunacak. Esasen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhunda siyasi partilerin bu tür ittifaklar yapabilmesine imkan sağlanması vardır. Yüzde 50+1 ile seçilecek cumhurbaşkanının, mümkün olan en geniş siyasal tabanı kucaklamak için çalışırken partisini bunun dışında tutması, Mecliste bambaşka bir fotoğraf ortaya konması doğru değildir. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının sorumluluğunda olması, eski Türkiye'nin hiçbirimizin hatırlamak dahi istemediği koalisyonlardan kaynaklanan o krizlerinin bir daha tekerrürüne imkan vermeyecektir. O devir kapanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste seçim ittifaklarından kaynaklanan iş birliğinin sürmesinin yalnızca Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına olacağını dile getirerek şunları söyledi: "Bu bakımdan bizim AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı, çekinmemizi, geri durmamızı gerektirecek hiçbir husus yoktur. Biz milletimize de kendimize de güveniyoruz. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığımızda hiçbir makul, mantıklı, dikkate alınması gereken bir taraf bulunmadığını açıkça görüyoruz. Onun için kendi yolumuzda yürüyecek, azami müştereklerimiz olan MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu yolda, bu yolculukta artık herhangi bir tereddüde yer yoktur. Tüm teşkilatlarımızın da içinde bulunduğumuz dönemin nezaketine uygun şekilde bu hususta dikkatli ve yapıcı anlayışta hareket edeceğine inanıyorum." - "İnsani sorumlulukları yıllarca yüksünmeden yerine getirdik" Türkiye'nin, güney sınırlarını terör örgütlerinin tehditlerinden ve tacizlerinden koruma konusundaki kararlılığının, her geçen gün daha güçlü şekilde dünyaya gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizin üzerine yüklediği insani sorumlulukları yıllarca yüksünmeden yerine getirdik. Bu süreçte hep, her iki ülkenin de kısa sürede yeniden huzura ve güvene yeniden kavuşmasını umut ettik. Bu yönde gayret sarf ettik. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3,5 milyon, yeniden kendi yurtlarında hayatlarını sürdürebilecekleri iklimin oluşması için elimizden geleni yaptık ancak tüm çabalarımıza rağmen özellikle Suriye'de işler yoluna girmek yerine, saldırıların ve terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük." şeklinde konuştu.