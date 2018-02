AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

"Çünkü bütün bu sürecin stratejisi vardır, taktikleri vardır, yol haritası vardır ve bu yol haritasını da bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Tabii hava da bozuk. Zaman zaman kar, fırtına... Bütün bunlara rağmen yürüyen bir mücadele. Bu mücadelede kar, bora, fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz."

Türkiye'de, o bölgelerin 3,5 milyon insanı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, onları bir an önce kendi topraklarına, evlerine nasıl döndürebileceklerinin hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

Bölgedeki Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin varlığı, sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek, ülkemizdeki yüz binlerce bölge sakininin kendi yurtlarına dönmesine imkan sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz."