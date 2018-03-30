AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını bildirdi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamının belli olduğunu anımsattı. Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettiğinin altını çizen Erdoğan, 2002-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme oranı elde edildiğini, 2016'da darbe girişimi ve terör olaylarına rağmen yüzde 3,2'lik bir büyüme oranında kalmanın başarıldığını ifade etti. "Geçtiğimiz yıl yeniden bizim şahlanış yılımız oldu." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz. OECD ve Avrupa Birliği'nde de yüzde 7,8'lik büyüme elde eden İrlanda'nın hemen arkasından ikinci sırada yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür.

Ortada bu denli büyük başarı var. 11,2'yi üçüncü çeyrekte yakalamışsın ki görünen köy kılavuz istemez. Biz 7-7,5 konuşuyoruz ve hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı, böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul, zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor? Her gün, her saat susmak bilmeyen kriz söylemlerine, yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir." - "Umuyoruz herkese ders olmuştur" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin, "Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

Birilerinin "kur aşağı, kur yukarı" diye tutturduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin ortada olduğunu, Türkiye'nin Afrin operasyonu, Gezi olayları ve 17-25 Aralık'ı geçirirken 11,2'yi yakaladığını vurguladı. Ortalama olarak, şimdi de 7,4'lük büyümenin yakalandığını aktaran Erdoğan, "Demek ki sizin o koyduğunuz kuralların hiç birisi geçerli değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir. Siz teori ile pratiği birleştirebiliyorsanız, bunu başarabiliyorsanız selamlarım. Ama başaramıyorsanız sen yoluna, biz yolumuza." dedi. Erdoğan, dünyanın ABD ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancılarıyla kıvrandığı bir dönemde hala Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak, huzursuzluk çıkaranların art niyetli olduklarını belirterek, onun için inanıp, başarıya kilitlenerek yolda da bu şekilde yürüneceğini söyledi. - "Türkiye tüm oyunları bir kez daha bozacak" Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak, milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun." diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgilerinin giderek arttığını dile getiren Erdoğan, sermaye, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmadıklarını, çünkü Türkiye'nin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kapısının her zaman uluslar arası yatırımcılara açık olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Endişe etmeyin, özellikle yüksek teknoloji ve istihdam ağırlıklı yatırımlara her türlü desteği, teşviki de sağlıyoruz. Aynı şekilde kendi iş dünyamıza da destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yatırım ortamını iyileştirmek için çıkartılan kanun, bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Devamı da gelecek. Ülkemizdeki girişimcilerimizin küresel çapta söz sahibi olmaya başladıklarını görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. İhracatımız geçtiğimiz yıl 157 milyar doları aşarak yeniden rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Şubat ayı sonu itibarıyla yıllık ihracat 159 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.