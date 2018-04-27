AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu unutmayın; muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Türk siyasetinde pek çoğunun demokrasi ve özgürlükleri yalnızca kendisi için istediğini, kendilerinin ise milletin tüm kesimlerinin istiklal ve istikbali için mücadele ettiklerini söyledi. Milletin, kendilerinin samimiyetini karşılıksız bırakmadığını, her şart altında yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, "24 Haziran seçimlerindeki stratejimizin esasını da milletimize olan güven oluşturuyor. Milletimiz, bizim 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz temel değerlerini gerektiğinde cephede kanıyla gerektiğinde sandıkta oyuyla korumasını bilmiştir. Rahmetli Menderes'in uğrunda son nefesini verdiği, rahmetli Özal'ın nice saldırılara göğüs gerdiği, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in kendi cephelerinde tarihi mücadeleler yürüttüğü bu davanın asli sahibi milletimizin bizatihi kendisidir." diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz'da sokaklarda, 7 Ağustos'ta Yenikapı sahilinde ortaya konulan, 16 Nisan halk oylamasında bir kez daha gücüne sahip olunan birlik ve beraberlik ruhunun, bunun en büyük ispatı olduğuna dikkati çekti. Aynı anlayışı, 24 Haziran seçimlerinde tüm tereddüt ve kafa karışıklıklarından arınmış şekilde, yeniden sahada uygulamaya koyacaklarını bildiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize, kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Herhalde bunların isimlerini vesaire açıklamaya gerek yok. Her şey zaten meydanda, hiç gerek yok. Bunun en güzel cevabını, 24 Haziran'da benim vatandaşım, halkım, milletim kimi görürse bu meydanda onlara gerekli dersi sandıkta demokratik şekilde verecektir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle güya siyaset yapanların durumunu benim milletim ibretle izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değildir. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın. Kim olursa olsun hiç önemli değil, asıl önemlisi bizim milletimize ne diyeceğimiz, milletimizle nasıl kucaklaşacağımızdır. Biz, AK Parti olarak buna göre kendi takvimimizi belirledik. Şu anda bütün birimlerimiz, yoğun bir çalışmayla yolumuza devam ediyoruz."

- "Bu ülkede muhalefetin Sorosları çoktur" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmelerin, 24 Haziran seçimlerinin de Türkiye'de bir süredir her hadisede kendisini gösteren mücadeleyle geçeceğine işaret ettiğini vurguladı. Özellikle geride kalan 5 yılın bu bakımdan ibretli sahnelerle dolu olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Başaramadılar. Türkiye'yi bölücü terör örgütünü kullanarak, çukurlara mahkum etmek istediler. Yine başaramadılar. Türkiye'yi FETÖ ihanet çetesiyle teslim almak istediler. Bunun için yüzlerce vatandaşımızın kanını dahi döktüler, her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Yaptığımız hamlelerle bu oyunu da kökünden kazıyarak bozduk. Türkiye'yi her fırsatta ekonomi üzerinden vurmak için uğraştılar. Milletimiz ve iş dünyamızla bir olup buna da fırsat vermedik. Ellerinin, ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Şunu unutmayın; muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar ama işte buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle yine başaramayacaksınız. Hangi kumpasları kurarlarsa kursunlar, şunu bilmeleri lazım ki en büyük tezgah, Rabbimin onlar üzerindeki oyunudur."

Erdoğan'ın bu sözleri, salondaki partililerden yoğun alkış aldı. - "Gel aday ol, niye olmadın?" Muhalefetin millete söyleyecek sözü olmadığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bakıyorsunuz anamuhalefetin başındaki zat, kendilerine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol, niye olmadın? Halen arayıştasın. Bulamadın mı bir tane? Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var, akşam başkasın, sabah başkasın. SSK'yi ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa nurun ala nur sende var. Rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları ne de renkleri var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını, 'Bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek, cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak' sorularının cevaplarına hasretseler, belki daha çok mesafe katedecekler ama öyle bir derde, niyete, vizyona kesinlikle bunlar sahip değiller. Türkiye'ye hizmet etmek için değil sadece ve sadece bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, milletimiz de sizi işte o kadar ciddiye alır, o kadar destek verir."

- "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı" Millete taahhütlerinin açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." dedi. AK Parti iktidarlarında, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin ortaya çıkaracağın aday ne diyecek? 'Biz şu kadar büyüttük.' mü diyecek? 'Büyüteceğim.' mi diyecek? Bu işler biliyorsunuz yaşanmadan olacak şeyler değil ama bir tarafta benim milletim yaşadıklarını görüyor, uygulamayı görüyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkeyi şu anda gelinen noktanın iki kat daha üzerine çıkaracaklarını vurgulayan Erdoğan, "AK Parti iktidarlarında milli gelirimizi, 3 bin 400 dolardan 11 bin dolar seviyesine çıkardık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz, yaptıklarımızı konuşacağız. Peki senin çıkaracağın aday neyi konuşacak? Sadece senin yaptığın gibi kuru kuru vaatler yapacaksın. 'Millet belki uyar veya kanar.' diyeceksin ama artık benim milletim bu dümenlere gelmiyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bunu da 25 bin dolara kadar ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.