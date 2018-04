Son günlerde bazı televizyon kanallarında Kastamonu ile ilgili yayınlanan haber ve açıklamaları sert bir dille eleştiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Bazı namussuzlar bazı televizyon kanallarına fitne, fesat ulaştırma gayreti içindeler" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda geniş katılımla yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun bilindiği gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu çerçevede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Kastamonu’ya neler getirdiğini soranlar oluyor. Hafta sonlarında turların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Merak edenlerin de Kastamonu’yu ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu unvan Kastamonu için bulunmaz bir nimettir. Kastamonu ilçeleriyle birlikte sahip olduğu kültürel ve doğal güzellikleriyle bu unvanı ve turizmden faydalanmayı fazlasıyla hak ediyor. En son Taşköprü’yü ziyaret ettim. Bu ziyaretimde Taşköprü Kent Müzesi’ni gezdim. Bu müzenin herkes tarafından gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel ve profesyonel yapılmış bir müze olduğunu gördüm. AK Parti belediyeciliğinin elinin değdiği her yer şenleniyor, renkleniyor. Bütün AK Parti’li belediyeler bütçelerinin kat kat üzerinde hizmetler üretiyorlar. Buradan Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan’a bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin ve çalışmaların diğer belediyelerimize de örnek teşkil etmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.

Kastamonu’nun her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkati çeken Demir, “Kastamonu her geçen gün büyüyor, gelişiyor, Yatırımlar devam ediyor. Şu anda Kastamonu’da devam eden projelerin toplam bedeli 9 milyar 105 milyon TL’dir. Buna belediyelerin ve Özel İdare’nin yatırımları dahil değildir” diye konuştu.