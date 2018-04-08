Son günlerde bazı televizyon kanallarında Kastamonu ile ilgili yayınlanan haber ve açıklamaları sert bir dille eleştiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Bazı namussuzlar bazı televizyon kanallarına fitne, fesat ulaştırma gayreti içindeler" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda geniş katılımla yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun bilindiği gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu çerçevede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Kastamonu’ya neler getirdiğini soranlar oluyor. Hafta sonlarında turların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Merak edenlerin de Kastamonu’yu ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu unvan Kastamonu için bulunmaz bir nimettir. Kastamonu ilçeleriyle birlikte sahip olduğu kültürel ve doğal güzellikleriyle bu unvanı ve turizmden faydalanmayı fazlasıyla hak ediyor. En son Taşköprü’yü ziyaret ettim. Bu ziyaretimde Taşköprü Kent Müzesi’ni gezdim. Bu müzenin herkes tarafından gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel ve profesyonel yapılmış bir müze olduğunu gördüm. AK Parti belediyeciliğinin elinin değdiği her yer şenleniyor, renkleniyor. Bütün AK Parti’li belediyeler bütçelerinin kat kat üzerinde hizmetler üretiyorlar. Buradan Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan’a bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin ve çalışmaların diğer belediyelerimize de örnek teşkil etmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.

Kastamonu’nun her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkati çeken Demir, “Kastamonu her geçen gün büyüyor, gelişiyor, Yatırımlar devam ediyor. Şu anda Kastamonu’da devam eden projelerin toplam bedeli 9 milyar 105 milyon TL’dir. Buna belediyelerin ve Özel İdare’nin yatırımları dahil değildir” diye konuştu.

“Yeni siyasete giren arkadaşlarımız, milletvekilleri üzerinden eleştiri yapmaya çalışıyor”

“Bu ilde bazı felaket tellalları var” diyen Demir, “Yeni siyasete giren bazı arkadaşlar milletvekilleri üzerinden eleştiri yapmaya çalışıyor. Milletvekilleri üzerinden gündeme gelmeye çalışıyorlar. Siyasetse biz siyasetin her türlüsünü yaparız. Biz mütevaziyiz, biz liderimizden aldığımız terbiyeyle mütevazi şekilde siyasetini yapmaya ve bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Valisiyle, belediyesiyle, vekilleriyle güzel bir birliktelik var Kastamonu’da. Birileri bu birlikteliğe çomak sokmanın derdinde. Ben buradan o arkadaşa sesleniyorum; biz mütevazılığımızı bir süre daha koruyacağız. Ama yeri geldiğinde nasıl sertleşeceğimizi biz iyi biliriz. Sizin AK Parti milletvekilleri üzerinden siyaset yapmak haddinize değildir. Bakıyorsunuz ilk gün Hakkı Köylü milletvekilimizin üzerinden siyaset yapmak istedi o arkadaş. Tutuyor Murat Demir üzerinden konuşmaya çalıştı. Olmadı şimdi de Metin Çelik milletvekilimiz üzerinden konuştu. Heyecanlı bir siyasetçi, yeni il başkanı olduğu için kendine bir yer yapmaya çalışıyor. Ama herkes haddini bilecek. Biz o siyasetin alasını yaparız” şeklinde konuştu.

“Gözle görülür ciddi çalışmalara imza attık”

Gözle görülür ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Demir, “AK Parti iktidarının bugüne kadar Kastamonu’da yaptığı çalışmalar gözle görülür, ciddi çalışmalardır. Biri çıkıyor ’Murat Demir ile Hakkı Köylü İnebolu Cezaevi’ni kapattırmak istiyor’ diyor. Yetmiyor cezaevi için ’Hakkı Köylü Devrekani’ye, Murat Demir Cide’ye yaptırmak istiyor’ diye iftira atıyor. Haysiyetsizlikten başka bir şey değil. İnebolu Cezaevi kapanmayacak, olduğu yerde kalacak. Bizim ilçedeki arkadaşlarımızın da bu konuya net cevap vermeleri gerekiyor. Bunlara fırsat vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. “İnebolu Limanı yeniden ihaleye çıkacak”

İnebolu Limanı’nın yeniden ihaleye çıkartılacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti: “Biz sanki bilmiyormuşuz gibi İnebolu Limanı’yla ilgili bize liste göndermişler. İnebolu Limanı’yla ilgili kimsenin aklına ihtiyacımız yok. İnşallah önümüzdeki günlerde hukuki süreçler tamamlanacak ve İnebolu Limanı ihaleye çıkacak. İnşallah bu limanı biz Kastamonu’ya kazandıracağız. Kastamonu’nun büyümesi, gelişmesi için İnebolu Limanı’na bizim ihtiyacımız var. AK Parti’de görev yapan herkesin aklı memleketin çıkarını düşünür, liderini takip eder, onu örnek alıp hizmet anlamında çalışmalar yapar.”