AK Parti Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları toplantısı

AK Parti'de "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanlığı" toplantısı düzenlendi.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun başkanlığında, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hazırlık çalışmaları kapsamında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 81 ilden gelen il başkanlarının yanı sıra ana kademe, kadın, gençlik, seçim işleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları da katıldı.

Seçimlere yönelik sunumların yapıldığı toplantıya katılacağı belirtilen Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, programı nedeniyle iştirak edemedi.

