GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Artık Türkiye ayağa kalkan bir Türkiye, kendisine yapılan saldırılara karşı, onları def etmek için gerekli güce, imkana ve liderine sahip olan bir ülke, herkes hesabını buna göre yapsın." dedi. Canikli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir süre önce vefat eden eski AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'yü andı. Bugünün Giresun için çok özel bir gün, bir gurur günü olduğunu belirten Canikli, "Çünkü başkomutanımız geliyor, Cumhurbaşkanımız geliyor, Recep Tayyip Erdoğan geliyor." ifadesini kullandı. Canikli, bugünlerde 100 yıl önceki şark dosyasının, hain hesapların açılmaya çalışıldığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Özgürlüğümüzü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, birliğimize, beraberliğimizi kast etmek istiyorlar, ne düşünürlerse düşünsünler, ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye artık 100 yıl önceki Türkiye değil, köprünün altından çok sular geçti. Artık Türkiye ayağa kalkan bir Türkiye, kendisine yapılan saldırılara karşı, onları def etmek için gerekli güce, imkana ve liderine sahip olan bir ülke, herkes hesabını buna göre yapsın. Yanlış hesap yaparlarsa bedelini öderler, bakın yanlış hesap yapanlar tarumar ediliyor."

"Afrin'e baksınlar, Zeytin Dalı Operasyonu'na baksınlar, orada bu milletin hainleri nasıl kovaladığını görsünler." diyen Canikli, "O hainler, bazılarının beslediği o hainler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. O teröristler arkalarına bakmadan nasıl kaçtılar, hepiniz gördünüz değil mi? Onun için hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın." değerlendirmesinde bulundu. Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana talimatlarıyla savunma sanayisinde ihtiyaç olan silah ve mühimmatın bugün milli ve yerli imkanlarla yapılabildiğine dikkati çekti. Canikli, şu ifadeleri kullandı: "Hamdolsun en iyisini yapıyoruz, en güzelini yapıyoruz ve eğer zaten bu noktaya gelememiş olsaydık Allah korusun biz bu mücadeleyi, bu bağımsızlık mücadelesini vermekte gerçekten çok zorlanırdık ama hamdolsun, vermesinler, silahları onların olsun, mühimmatları onların olsun, bu millet en iyisini yapıyor ve daha da iyisini yapacak. En son Afrin harekatında, Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Kara Kuvvetleri unsurlarımızın kullandığı mühimmatın yüzde 96’sını yerli ve milli olarak yapabiliyoruz. Aynı şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafındın kullanılan akıllı mühimmat, güdümlü mühimmat, o hani teröristin kafasına inen mühimmat, bomba var ya onların da yüzde 94'ünü yapabiliyoruz."

Bu mücadelenin sadece dışarıdan gelenlere karşı yapılmadığını vurgulayan Canikli, "Onların gerideki işbirlikçilerine karşı da bu mücadeleyi yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki 'Afrin'e girmesin Türk ordusu, Afrin'e girmeyin.' diyor. Sana ne? Sen oradaki teröristlerin avukatı mısın?" diye konuştu. Canikli, Zeytin Dalı Harekatı yapılmamış olsaydı teröristlerin daha sonraki saldırılarını Türkiye topraklarında karşılamak zorunda kalacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bütün o tahkimatlar, tüneller Türkiye'ye saldırmak için yapıldı, yaptırıldı, bunu biliyoruz. Bütün bunlara rağmen ana muhalefet partisinin genel başkanı sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Bu milletin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak için orada kümelenen, yuvalanan o teröristleri korumak amacıyla nasıl böyle bir öneride bulunabilirsin? Gerçi yeni değil, hatırlayın Gezi olayları sırasında Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri teröristle yan yana bu ülkenin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırılması için çaba sarf etmedi mi? Polisin karşısına geçip polise taş atmadı mı? Biz bunları gördük."