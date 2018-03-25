GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Artık Türkiye ayağa kalkan bir Türkiye, kendisine yapılan saldırılara karşı, onları def etmek için gerekli güce, imkana ve liderine sahip olan bir ülke, herkes hesabını buna göre yapsın." dedi.
Canikli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir süre önce vefat eden eski AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'yü andı.
Bugünün Giresun için çok özel bir gün, bir gurur günü olduğunu belirten Canikli, "Çünkü başkomutanımız geliyor, Cumhurbaşkanımız geliyor, Recep Tayyip Erdoğan geliyor." ifadesini kullandı.
Canikli, bugünlerde 100 yıl önceki şark dosyasının, hain hesapların açılmaya çalışıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Özgürlüğümüzü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, birliğimize, beraberliğimizi kast etmek istiyorlar, ne düşünürlerse düşünsünler, ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye artık 100 yıl önceki Türkiye değil, köprünün altından çok sular geçti. Artık Türkiye ayağa kalkan bir Türkiye, kendisine yapılan saldırılara karşı, onları def etmek için gerekli güce, imkana ve liderine sahip olan bir ülke, herkes hesabını buna göre yapsın. Yanlış hesap yaparlarsa bedelini öderler, bakın yanlış hesap yapanlar tarumar ediliyor."
"Afrin'e baksınlar, Zeytin Dalı Operasyonu'na baksınlar, orada bu milletin hainleri nasıl kovaladığını görsünler." diyen Canikli, "O hainler, bazılarının beslediği o hainler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. O teröristler arkalarına bakmadan nasıl kaçtılar, hepiniz gördünüz değil mi? Onun için hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana talimatlarıyla savunma sanayisinde ihtiyaç olan silah ve mühimmatın bugün milli ve yerli imkanlarla yapılabildiğine dikkati çekti.
Canikli, şu ifadeleri kullandı:
"Hamdolsun en iyisini yapıyoruz, en güzelini yapıyoruz ve eğer zaten bu noktaya gelememiş olsaydık Allah korusun biz bu mücadeleyi, bu bağımsızlık mücadelesini vermekte gerçekten çok zorlanırdık ama hamdolsun, vermesinler, silahları onların olsun, mühimmatları onların olsun, bu millet en iyisini yapıyor ve daha da iyisini yapacak. En son Afrin harekatında, Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Kara Kuvvetleri unsurlarımızın kullandığı mühimmatın yüzde 96’sını yerli ve milli olarak yapabiliyoruz. Aynı şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafındın kullanılan akıllı mühimmat, güdümlü mühimmat, o hani teröristin kafasına inen mühimmat, bomba var ya onların da yüzde 94'ünü yapabiliyoruz."
Bu mücadelenin sadece dışarıdan gelenlere karşı yapılmadığını vurgulayan Canikli, "Onların gerideki işbirlikçilerine karşı da bu mücadeleyi yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki 'Afrin'e girmesin Türk ordusu, Afrin'e girmeyin.' diyor. Sana ne? Sen oradaki teröristlerin avukatı mısın?" diye konuştu.
Canikli, Zeytin Dalı Harekatı yapılmamış olsaydı teröristlerin daha sonraki saldırılarını Türkiye topraklarında karşılamak zorunda kalacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bütün o tahkimatlar, tüneller Türkiye'ye saldırmak için yapıldı, yaptırıldı, bunu biliyoruz. Bütün bunlara rağmen ana muhalefet partisinin genel başkanı sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Bu milletin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak için orada kümelenen, yuvalanan o teröristleri korumak amacıyla nasıl böyle bir öneride bulunabilirsin? Gerçi yeni değil, hatırlayın Gezi olayları sırasında Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri teröristle yan yana bu ülkenin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırılması için çaba sarf etmedi mi? Polisin karşısına geçip polise taş atmadı mı? Biz bunları gördük."
- "Herkes mücadele etmek zorunda"
"Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekillerinin terörist cenazelerinde salya sümük ağladığını hep birlikte tüm Türkiye gördü, bütün dünya izledi, bunları unutmadık." ifadesini kullanan Canikli, şunları kaydetti:
"Onun için bu mücadelemiz sadece dışarıdan bu topraklara yapılan saldırılar için yapılmıyor. İçerideki teröristleri, terörü destekleyenlere karşı da yapılıyor. Ne yaparsanız yapın, çatlasanız da patlasanız da, ey Kılıçdaroğlu istediğin kadar onları korumaya çalış, biz onların kafasına balyoz olup ineceğiz, Allah'ın izniyle de iniyoruz zaten. Bari hiç olmazsa böyle sağdan soldan direkt olarak teröriste olan desteğini söyleyemiyor, kıyısından köşesinden, işte 'Afrin'e girmeyin, orada sıkıntı olur, orada Türk Silahlı Kuvvetleri çok zayiat verir.' gibi mazlumane görünen ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu özgürlük mücadelesini, bu bağımsızlık mücadelesini engellemeye çalışıyor. Ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'e girdi, hem de teröristler kaçacak delik aradı, Kılıçdaroğlu ne oldu? Senin desteğin de onları kurtarmaya yetmedi. Artık yeter, bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin menfaatlerini korumak zorunda. Bu ülkeye saldırılara karşı bu ülkede yaşayan herkes mücadele etmek zorunda. Bu zorunluluk ana muhalefet partisi için de geçerli, diğerleri için de geçerli, herkes için de geçerli."
Kongreye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ve Ravza Kavakcı, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk de katıldı.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum