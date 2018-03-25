GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Herkes, Türk milletinin nevzuhur bir millet olmadığını, tarihinden tevarüs ettiği bütün özellikleri en mükemmel şekilde icap ettiği anda gösterdiğini Afrin'de bir kere daha gördü." dedi.
Akdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendisi soğuk ama insanı sıcak olan dadaşlar diyarı Erzurum'dan selam getirdiğini söyledi.
Allah'ın izniyle bu milletin sırtının yere gelmeyeceğini belirten Akdağ, "AK Parti'miz kurulduğundan beri her adımda, her dönemeçte, her seçimde arkamızda durdunuz. Her zaman milletin göz bebeği Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz. Helal olsun size Giresunlular." diye konuştu.
"Rabbim yolunuzu ve yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullanan Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Allah'a şükürler olsun, artık Türkiye başını önüne eğen devletlerden bir devlet değil. Herkes, Türk milletinin nevzuhur bir millet olmadığını, tarihinden tevarüs ettiği bütün özellikleri en mükemmel şekilde icap ettiği anda gösterdiğini Afrin'de bir kere daha gördü. Cenabıhak başta Afrin şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, bu milletin birliği, dirliği, ezanımız ve bayrağımız için toprağa düşen şehitlerimize rahmet eylesin."
Akdağ, kongrenin hayırlı olmasını diledi.
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