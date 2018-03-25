AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanlığına Aytekin Şenlikoğlu yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi'nde seçime Şenlikoğlu başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

Yapılan oylamada sonucu Şenlikoğlu, yeniden il başkanı seçildi.

Şenlikoğlu başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Kenan Tatlı, Nail İpek, Osman Öden, Nihat Emiroğlu, Cumhur Karahasan, Emrullah Çakırmelikoğlu, Mustafa Karabıçak, Yasemin Özden, Alemdar Akar, Hatice Öztürk, Sema Cebeci, Talat Hattat, Ömer Faruk Erten, Aşkı Konal, Gülcan Günaydın, Haldun Şehitoğlu, Gülsün Şahin, Yener Türk, Ebru Turan, Orhan Civelek, Hakan Korkmaz, Nadir Karahan, Naim Elmas, Emrah Altıyaprak, İbrahim Erhan, Mustafa Özyılmaz, Pınar Karahan, Atakan Ayvaz, Erdem Aydın."

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ve Ravza Kavakcı, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk de katıldı.