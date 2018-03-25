HABER

AK Parti Giresun 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

İl başkanlığına Şenlikoğlu yeniden seçildi

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanlığına Aytekin Şenlikoğlu yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi'nde seçime Şenlikoğlu başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

Yapılan oylamada sonucu Şenlikoğlu, yeniden il başkanı seçildi.

Şenlikoğlu başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Kenan Tatlı, Nail İpek, Osman Öden, Nihat Emiroğlu, Cumhur Karahasan, Emrullah Çakırmelikoğlu, Mustafa Karabıçak, Yasemin Özden, Alemdar Akar, Hatice Öztürk, Sema Cebeci, Talat Hattat, Ömer Faruk Erten, Aşkı Konal, Gülcan Günaydın, Haldun Şehitoğlu, Gülsün Şahin, Yener Türk, Ebru Turan, Orhan Civelek, Hakan Korkmaz, Nadir Karahan, Naim Elmas, Emrah Altıyaprak, İbrahim Erhan, Mustafa Özyılmaz, Pınar Karahan, Atakan Ayvaz, Erdem Aydın."

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ve Ravza Kavakcı, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk de katıldı.

Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?
Merakla bekleniyordu! Erişime açıldıMerakla bekleniyordu! Erişime açıldı
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! TutuklandılarÇiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6. olağan il kongresi AK Parti Giresun İl Başkanlığı Aytekin Şenlikoğlu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.