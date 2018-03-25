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AK Parti Giresun 6. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi iradesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslanları Afrin'e girdi ve PKK'nın çakallarına kaçmak kaldı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan yenilenme ve tazelenme anlamına gelen kongrelerimizde partimizin, dolayısıyla ülkemizin geleceği için atmış olduğunuz bu adımlar için çok çok teşekkür ediyorum"

GİRESUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi iradesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslanları Afrin'e girdi ve PKK'nın çakallarına kaçmak kaldı." dedi.

Bak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Giresun 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, damadı olduğu Giresun'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Osman Aşkın Bak, "Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi iradesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslanları Afrin'e girdi ve PKK'nın çakallarına kaçmak kaldı." ifadesini kullandı.

Giresunlu olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile tanışıklıklarının eskiye dayandığını anlatan Bak, Giresun'u ayrı bir şekilde sevdiklerini ve kente zaman zaman geldiklerini belirtti.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'nin ve Karadeniz'in evladı olduğunu anımsatarak, "Karadeniz'den gelen desteği biliyoruz. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Giresun senden yanadır, Karadeniz senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Bak, kongrenin hayırlara vesile olmasını da temenni etti.

- "Kadınlarımızı AK Parti'nin gerçek mimarları olarak adlandırıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Samsun ve Ordu'ya geldiğini anımsatarak, Giresun'da da çok büyük bir buluşmaya şahitlik edeceklerini aktardı.

Salonun küçük olmasına rağmen hissettirdiği duygu ve coşkunun yoğun olduğunu vurgulayan Karaaslan, bu nedenle katılan herkese teşekkür etti.

Çiğdem Karaaslan, "Siz değerli dava arkadaşlarıma azim, kararlılık, fedakarlıkla bu yolda yürüdüğünüz için ve hakikatten, inandığı yoldan hiçbir şekilde geri adım atmayan liderimize en iyi şekilde yol arkadaşlığı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan yenilenme ve tazelenme anlamına gelen kongrelerimizde partimizin, dolayısıyla ülkemizin geleceği için atmış olduğunuz bu adımlar için çok çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kadınları, AK Parti'nin gerçek mimarları olarak adlandırdığına dikkati çeken Karaaslan, kadınlara yönelik, "Sevgili ak kadınlar, bu büyük buluşmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

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