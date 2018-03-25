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AK Parti Giresun İl Kongresi yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun 6.

AK Parti Giresun 6. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen kongrede Aytekin Şenlikoğlu il başkanı oldu.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Aytekin Şenlikoğlu, ilk günkü heyecanla görevlerini sürdürdüklerini söyledi. Şenlikoğlu konuşmasında “Dün nasıl partimizin yanındaysak bugün yanındayız yarın da olmaya devam edeceğiz. İlk günkü heyecanımız devam ediyor. Bugüne kadar davamıza hizmet eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ediyorum. Biz bir teşkilatız ve teşkilatımız içerinde bir çok değerli kardeşlerimizi kaybettik. Kaybettiklerimizden biri de değerli insan, dava adamı kardeşimiz Hasan Ali Tütüncü oldu. Merhum İl Başkanımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan bir çok saldırı altındayken hepimiz liderimizin arkasında dim dik durdu. Nasıl ki 15 Temmuz’da bu duruşu gösterdiyse yine göstermeye devam edecektir. Bu millet liderini bulmuşsa neler yapacağını tarih boyu göstermiştir ve bugün de göstermektedir” dedi.

“Türkiye yüz yıl önceki ülke değil”
Türkiye’nin yüz yıl önceki bir ülke olmadığını ifade eden Milli Savunma Bakanı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ise "Bu millet hainlerin oyununu bozmak için gerekeni yapmış ve oyun bozulmuştur. Türkiye artık yüz yıl önceki Türkiye değildir. Ayağa kalkan bir ülkedir. Yanlış hesap yaparlarsa bunun bedelini öderler. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’ndan ders almadılarsa 15 Temmuz’a baksınlar. Yine ders almadılarsa Fırat Kalkanı Harekatı’na baksınlar, bu da ders vermeye yetmediyse Zeytin Dalı Operasyonu’na baksınlar. Hainlerin nasıl arkalarına bakmadan kaçtıklarını görsünler. Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Yanlış hesap ülkemizin her yerinden olduğu gibi Giresun’dan da döner. Giresun Uşakları bu ülkenin bağımsızlığını korumak için dün olduğu gibi bugün de her zaman olduğu gibi hazırdır” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından geçilen seçim gündeminde Aytekin Şenlikoğlu tek listeyle Ak Parti İl Başkanı seçildi.

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