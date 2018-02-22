AK Parti Gölköy İlçe 6. Kongresi

AK Parti Gölköy İlçe Başkanlığına Enver Katırcı yeniden seçildi.
Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Katip Üyelik görevlerini ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur İnce, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erkoç’un yaptığı kongrede tek aday olarak seçime giren Enver Katırcı, yeniden İlçe Başkanı seçildi. Enver Katırcı başkanlığındaki yönetim kurulu Nail Şentürk, Kenan Çelenk, Duygu Elif Taş, Güven Hülür, Adem Fındık, Kader Türker, Gencer Çakır, Mustafa Tahir Çelik, Çetin Erdem, Muzaffer Deniz, Sedat Yücel, Mustafa Demirel, Erol Birlik, Nuri Köse’den oluştu.
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum